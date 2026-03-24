Σκάνδαλο στην Τσεχία: Στο στόχαστρο των Αρχών παίκτες, διαιτητές, ομάδες για παράνομο στοιχηματισμό

AP Photo/Petr David Josek

Οnsports team

Ποδοσφαιριστές, διαιτητές κι ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο των Αρχών στην Τσεχία για υπόθεση που αφορά σε παράνομο στοιχηματισμό αγώνων.

Σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στην Τσεχία, με τις ομοσπονδία και την αστυνομία της χώρας να συνεργάζονται για την αποκάλυψη πιθανού κυκλώματος χειραγώγησης αγώνων.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, από την έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί έχει προκύψει δεκάδες περιπτώσεις, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ύποπτες. Σε αυτές εμπλέκονται ομάδες, ποδοσφαιριστές και διαιτητές κι ήδη ορισμένοι εξ αυτών έχουν τεθεί εκτός δραστηριότητας, μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση.

Ο γενικός εισαγγελέας, Ραντίμ Ντραγκούν επιβεβαίωσε τα παραπάνω, θέτοντας ως βασικό άξονα πιθανές πράξεις διαφθοράς και παράνομου στοιχηματισμού. Οι Αρχές εξετάζουν σχεδόν 50 υποθέσεις, σε μια προσπάθεια να οριοθετήσουν το εύρος της σοβαρότητας.

Ο Ντάβιντ Τρούντα, επικεφαλής της Τσεχικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, αποκάλυψε την Τρίτη (24/03) ότι η οργάνωση είχε κινήσει την έρευνα εδώ και χρόνια, ενημερώνοντας τις αρχές για υποψίες δωροδοκίας και στημένων αναμετρήσεων.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το σκάνδαλο φαίνεται να αγγίζει τις τέσσερις κορυφαίες επαγγελματικές κατηγορίες της χώρας, ενώ ενδέχεται να επεκτείνεται ακόμη και σε διοργανώσεις υποδομών.

Ο Τρούντα επιβεβαίωσε ότι 47 άτομα βρίσκονται πλέον αντιμέτωπα με πειθαρχική έρευνα, υπογραμμίζοντας ότι: «Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε η στοιχηματική μαφία να εκλείψει από τον τσεχικό αθλητισμό».

Το σκάνδαλο ξεσπά μόλις δύο ημέρες πριν από την τελική φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Τσεχία πρόκειται να αντιμετωπίσει την Ιρλανδία την Πέμπτη (26/03) στην Πράγα, στον ημιτελικό των playoffs για το Μουντιάλ. Ο νικητής θα φιλοξενήσει στη συνέχεια τη Δανία ή τα Σκόπια, διεκδικώντας μια θέση στη φετινή διοργάνωση, η οποία θα συνδιοργανωθεί από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.