Εθνική Ελλάδας: Η συγκινητική ανάρτηση για τον Τζορτζ Μπάλντοκ - «Για εμάς είσαι πάντα εδώ!»
Οnsports Team 09 Μαρτίου 2026, 12:04
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Η συγκινητική ανάρτηση για τον Τζορτζ Μπάλντοκ - «Για εμάς είσαι πάντα εδώ!»

Η Εθνική Ελλάδας δεν ξέχασε τον Τζορτζ Μπάλντοκ, ο οποίος θα είχε σήμερα (09/03) γενέθλια και τίμησε τη μνήμη του με μια συγκινητική ανάρτηση.

Ο διεθνής ποδοσφαιριστής θα έκλεινε τα 33 χρόνια ζωής, αν δεν ξημέρωνε ποτέ η 9η Οκτωβρίου 2024, όταν βρέθηκε νεκρός στην πισίνα της κατοικίας του.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθιά θλίψη τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ο δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού άφησε πίσω του τη σύζυγό του και τον γιο τους.

Παρά το πέρασμα του χρόνου, η μνήμη του παραμένει ζωντανή. Ο Μπάλντοκ, ένας από τους πιο αγαπητούς ποδοσφαιριστές, είχε προλάβει να φορέσει τη φανέλα της Εθνικής, την οποία είχε επιλέξει να εκπροσωπήσει. Με αφορμή τη σημερινή ημέρα, η «γαλανόλευκη» θέλησε, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση, να δείξει ότι παραμένει «παρών» στη σκέψη όλων.

Το μήνυμα της Εθνικής Ελλάδας για τον Μπάλντοκ:

«Σήμερα ο George θα είχε γενέθλια, όμως έφυγε νωρίς και άφησε πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Εμείς ως «οικογένεια του» κρατάμε τη μνήμη του ζωντανή στο μυαλό και στις καρδιές μας για πάντα! Για εμάς είσαι πάντα εδώ!»



