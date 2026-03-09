Ομάδες

Ξύλο δίχως… αύριο στη Βραζιλία: Σκηνές χάους στο Κρουζέιρο – Ατλέτικο Μινέιρο | Δείτε βίντεο
Οnsports team 09 Μαρτίου 2026, 09:20
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ξύλο δίχως… αύριο στη Βραζιλία: Σκηνές χάους στο Κρουζέιρο – Ατλέτικο Μινέιρο | Δείτε βίντεο

Ο τελικός του Campeonato Mineiro στη Βραζιλία, ανάμεσα σε Κρουζέιρο και Ατλέτικο Μινέιρο, ολοκληρώθηκε μέσα σε πρωτοφανή ένταση, με τη γενικευμένη σύρραξη στις καθυστερήσεις να επισκιάζει πλήρως το αγωνιστικό κομμάτι.

Στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων, το γήπεδο «Μινεϊράο» μετατράπηκε σε… ρινγκ κι επικράτησε σκηνικό χάους!

Η ένταση ξεκίνησε από ένα χτύπημα του τερματοφύλακα της Ατλέτικο, Έβερσον, στον μέσο της Κρουζέιρο, Κρίστιαν, ο οποίος είχε πέσει άτσαλα πάνω του. Η αντίδραση ήταν άμεση και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα παίκτες και από τις δύο ομάδες – ακόμη και αναπληρωματικοί – μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο, με γροθιές, κλοτσιές και σπρωξίματα.

Από τα πιο σοβαρά περιστατικά ήταν η εμπλοκή του Χουλκ, ο οποίος γρονθοκόπησε και κλότσησε τον Λούκας Ρομέρο. Η σύγκρουση αυτή προκάλεσε νέο κύμα έντασης, με παίκτες να ανταλλάσσουν χτυπήματα σε διαφορετικά σημεία του γηπέδου. Νωρίτερα, ο Ματέους Ενρίκε είχε χτυπήσει τον Έβερσον, ενώ ο Ρομέρο τον έσπρωξε προς το δοκάρι. Παράλληλα, επεισόδια σημειώθηκαν ανάμεσα σε Άλαν Φράνκο και Γουίλιαμ, αλλά και με τη συμμετοχή των Λιάνκο, Ζέρσον και Κάσιο.

Παρά την έκταση των επεισοδίων, δεν υπήρξε άμεση αποβολή, κάτι που προκάλεσε έντονη συζήτηση. Ο διαιτητής της αναμέτρησης, ωστόσο, έχει δικαίωμα να τροποποιήσει το φύλλο αγώνα εντός 24 ωρών και να επιβάλει αναδρομικές αποβολές.

Παράλληλα, η Εισαγγελία του Αθλητικού Δικαστηρίου (TJD) μπορεί να κινηθεί ανεξάρτητα, εξετάζοντας το οπτικό υλικό και καλώντας τους εμπλεκόμενους σε απολογία. Οι ποινές που ενδέχεται να επιβληθούν αφορούν διοργανώσεις της Πολιτειακής Ομοσπονδίας Μίνας Ζεράις και όχι εθνικές ή διεθνείς διοργανώσεις.

Μετά το τέλος του αγώνα, τόσο ο Χουλκ όσο και ο Φαμπρίσιο Μπρούνο εξέφρασαν δημόσια τη λύπη τους για τα όσα διαδραματίστηκαν, αναγνωρίζοντας ότι η εικόνα δεν τιμά το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο.

BRIGA GENERALIZADA NO ATLÉTICO-MG X CRUZEIRO! FINAL DO MINEIRO TERMINA EM CENAS LAMENTÁVEIS



