ΕΠΟ: «Επίθεση» σε ΟΑΚΑ για τον τελικό - Επίσημη η αλλαγή για Πανθεσσαλικό

Eurokinissi Sports

Οnsports Team

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινείται η αντίδραση της ΕΠΟ απέναντι στη διοίκηση του ΟΑΚΑ, μετά την απόφαση για αλλαγή έδρας στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ο οποίος τελικά θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Όπως έγινε γνωστό και νωρίτερα, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ αποφάσισε στη σημερινή της συνεδρίαση τη μεταφορά του τελικού από το ΟΑΚΑ στον Βόλο, εξαιτίας της πολύ μεγάλης καθυστέρησης στα έργα συντήρησης που πραγματοποιούνται εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της διοίκησης του ΟΑΚΑ, καταλογίζοντάς της σοβαρές ευθύνες για την εξέλιξη αυτή. Η ΕΠΟ κάνει λόγο για ερασιτεχνικούς χειρισμούς και ανικανότητα διοίκησης, υποστηρίζοντας πως η στάση που τηρήθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα οδήγησε αναπόφευκτα στην αλλαγή έδρας του σημαντικότερου αγώνα της διοργάνωσης.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΕΠΟ προχώρησε σε αλλαγή έδρας του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, μια εξέλιξη που δεν αποτελούσε πρόθεσή της.

Δέκα μήνες πριν από τον τελικό και συγκεκριμένα από τις 13 Ιουνίου 2025, η ΕΠΟ είχε ενημερώσει εγγράφως το ΟΑΚΑ για την απόφασή της να διεξαχθεί ο αγώνας στις 5 ή 25 Απριλίου 2026, ενώ με νεότερη επιστολή της, στις 18 Ιουνίου 2025, οριστικοποιήθηκε η ημερομηνία διεξαγωγής του στις 25 Απριλίου 2026.

Στη συνέχεια, με έγγραφό του στις 8 Ιουλίου 2025, το ΟΑΚΑ αφενός ενέκρινε επί της αρχής τη διεξαγωγή του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, αφετέρου δεσμεύτηκε να ενημερώσει εγκαίρως την ΕΠΟ σε περίπτωση που προκύψουν απρόβλεπτες συνθήκες κατά την εκτέλεση των εργασιών στην εγκατάσταση. Με βάση αυτή τη σαφή έγκριση και τις σχετικές δεσμεύσεις, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ ενέκρινε, τον Ιούλιο του 2025, τους όρους της διοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένου και του τόπου διεξαγωγής του τελικού στο ΟΑΚΑ.

Η προθεσμία που το ίδιο το ΟΑΚΑ είχε θέσει έως το τέλος του 2025 για επανεξέταση των συνθηκών, παρήλθε άπρακτη. Με δική της πρωτοβουλία, η ΕΠΟ επανήλθε τον Ιανουάριο του 2026, ζητώντας εκ νέου επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας του Σταδίου. Αντί έγγραφης απάντησης, αρχικά το ΟΑΚΑ αιτήθηκε συνάντηση, κατά την οποία η ΕΠΟ ενημερώθηκε προφορικώς και ανεπίσημα για δραστικούς περιορισμούς στη διαθέσιμη χωρητικότητα του γηπέδου. Κατόπιν, το ΟΑΚΑ γνωστοποίησε εγγράφως ότι η διαθέσιμη χωρητικότητα του Σταδίου θα μειωθεί κατά ποσοστό που αγγίζει το 80%, χωρίς δυνατότητα διάθεσης δημοσιογραφικών θεωρείων και θέσεων επισήμων.

Η αιφνίδια αυτή μεταστροφή των δεδομένων, μόλις τρεις μήνες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής του τελικού, καθιστά αντικειμενικά αδύνατη τη τέλεσή του στο ΟΑΚΑ και φανερώνει εκ μέρους της διοίκησης του ΟΑΚΑ πλήρη ερασιτεχνισμό, ανικανότητα διοίκησης και διαχείρισης του μεγαλύτερου σταδίου της χώρας.

Υπό τα νέα δεδομένα, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, σε σημερινή έκτακτη συνεδρίαση με μοναδικό θέμα τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, όρισε τον αγώνα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, μετά την επικοινωνία που υπήρχε μεταξύ του Προέδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση και του Δήμαρχου Βόλου Αχιλλέα Μπέου, ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα της ΕΠΟ».