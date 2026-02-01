Ο Έντρικ ψηφίζει Κριστιάνο ως τον GOAT του ποδοσφαίρου

Onsports Team

Ο Εντρικ εντυπωσιάζει στις πρώτες εμφανίσεις του με τα χρώματα της Λιόν, όπου αγωνίζεται ως δανεικός, μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο 19χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός μετρά τέσσερα γκολ σε τρεις αγώνες και σε συνέντευξη που παραχώρησε στην γαλλική εφημερίδα «L’Equipe», αποκάλυψε ότι το πρότυπό του είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο και πρόσθεσε ότι ονειρεύεται να τον αντιμετωπίσει στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο:

«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι το Νο 1. Ισως επειδή δεν έχω δει ποτέ τον Αυτοκράτορα Ρομάριο να παίζει. Αυτό που θαυμάζω περισσότερο είναι ότι ο Κριστιάνο, στα 40 του, εξακολουθεί να είναι αυτός που εργάζεται σκληρότερα από όλους τους άλλους. Είναι κοντά στην αποχώρηση από την ενεργό δράση, αλλά εξακολουθεί να είναι ικανός να παίζει για πολλά ακόμη χρόνια. Σίγουρα το ελπίζω. Μου αρέσει αυτή η σύγκριση με τον Κριστιάνο, ο οποίος είχε επίσης δύσκολα παιδικά χρόνια. Είναι ένας ασύγκριτος παίκτης που πάντα δούλευε απίστευτα σκληρά. Μου αρέσει αυτή η εικόνα κάποιου που εργάζεται καθημερινά για να είναι ο καλύτερος. Θα ήταν υπέροχο να παίξουμε στο Μουντιάλ, ελπίζω να γίνει αυτός ο αγώνας και να νικήσουμε».