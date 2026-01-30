Παναθηναϊκός: Ο μήνας «κλειδί» και ένα αποτέλεσμα που είναι πολλά περισσότερα από ένα «Χ»

Οnsports Τeam

Ο Ράφα Μπενίτεθ είδε την ομάδα του να παίρνει την ισοπαλία από τη Ρόμα, στο Ολυμπιακό Στάδιο, με τον Ισπανό τεχνικό να έχει κάθε λόγο να αισθάνεται πολλαπλά κερδισμένος από την αναμέτρηση της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός των χιλίων προβλημάτων, της κακής ψυχολογίας και της… εσωστρέφειας απέδειξε και πάλι επί… χόρτου πως όταν εμφανίζει την ευρωπαϊκή του εκδοχή, τα ξεχνάει όλα και μεταμορφώνεται.

Η ομάδα του «τριφυλλιού», χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο, παρουσιάστηκε λαβωμένη, πληγωμένη και αποδεκατισμένη, αλλά έκανε τη δουλειά της και με το παραπάνω. Πήρε την ισοπαλία κόντρα στους Ρωμαίος και «έκλεισε» τις υποχρεώσεις του στη League Phase με εξαιρετικό τρόπο, αφήνοντας υποσχέσεις για το μέλλον, αλλά παράλληλα έδειξε σε όλους πως αδίκησε τον εαυτό του, μιας και έχασε μέσα από τα χέρια του τις ευκαιρίες για να βρεθεί στην «8άδα» και στην απευθείας πρόκριση στους «16».

Και όλα αυτά πλήρως αποδεκατισμένος. Ο Ράφα Μπενίτεθ προετοίμασε την ομάδα του χωρίς να έχει στη διάθεσή του, φυσικά τους νεοαποκτηθέντες που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής, αλλά και τους Τσιριβέγια, Πελίστρι, Τζούριτσιτς που αντιμετώπιζαν προβλήματα τραυματισμών, τον τιμωρημένο Σβιντέρσκι και τον καταβεβλημένο από την ίωση Καλάμπρια. Και μέσα σε όλα αυτά λίγο πριν τη σέντρα ενημερώθηκε πως δε μπορεί να υπολογίζει και στους Κώτσιρα (μυϊκό πρόβλημα) και Τσέρι (γαστρεντερίτιδα) ενώ θα χρησιμοποιούσε μάλλον αναγκαστικά τον Τουμπά που είχε πυρετό.

Παρ’ όλα αυτά ο Παναθηναϊκός όχι μόνο έκανε το χρέος του και με το παραπάνω, αλλά απέδειξε πως το πλάνο Μπενίτεθ για ελληοποίηση και φρεσκάρισμα του ρόστερ είναι μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση. Με τον Παναθηναϊκό να έχει «κερδίσει» χθες δύο ακόμα παίκτες.

Τον Βισέντε Ταμπόρδα και τον Γιώργο Κάτρη.

Ο Αργεντίνος απέδειξε στην πράξη πως έχει κάθε λόγο να αισθάνεται αδικημένος από τη διαχείρισή του, ο οποίος πέρα από το γκολ, έτρεξε, πίεσε, πήρε πρωτοβουλίες, κράτησε μπάλα και γενικά έδειξε ότι μπορεί να είναι ένας βοηθητικός ποδοσφαιριστής, ο οποίος μπορεί να δώσει λύσεις κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες.

Όσο για τον Έλληνα παίκτης, έκανε ντεμπούτο κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, αγωνιζόμενος όχι στη φυσική του θέση και ήταν εξαιρετικός καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στο παιχνίδι, τόσο ανασταλτικά, όσο και τις φορές που «ανέβηκε» πάνω από το κέντρο. Δείχνοντας πάρα πολύ καλά στοιχεία.

Φεβρουάριος... φωτιά

Πλέον ο Παναθηναϊκός έχει λόγο και αισιόδοξος να είναι και να πατήσει γερά στα πόδια του. Και ο Φεβρουάριος μοιάζει να είναι ένας από τους πλέον κομβικούς μήνες για την πορεία της ομάδας. Αρκεί κάποιος να δει το πρόγραμμα του «τριφυλλιού» για να το καταλάβει. Ένα πρόγραμμα άκρως απαιτητικό και στις τρεις διοργανώσεις.

Είναι χαρακτηριστικό πως οι «πράσινοι» μέσα σε 26 ημέρες θα δώσουν 8 παιχνίδια πολύ υψηλών απαιτήσεων και κρισιμότητας.

Πέρα από τα δύο ευρωπαϊκά ματς, οι «πράσινοι» έχουν μπροστά τους και τις διπλές αναμετρήσεις με τον ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά του Κυπέλλου, ενώ στο πρωτάθλημα τους περιμένει και το απαιτητικό εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού τον Φλεβάρη

(01/02) Παναθηναϊκός - Κηφισιά (Stoiximan Superleague)

(04/02) Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (Κύπελλο Ελλάδος)

(08/02) Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (Stoiximan Superleague)

(11/02) ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (Κύπελλο Ελλάδος)

(15/02) Παναθηναϊκός - ΑΕΛ Novibet (Stoiximan Superleague)

(19/02) 1ο παιχνίδι σε ενδιάμεση νοκ άουτ φάση Europa League με Νότιγχαμ Φόρεστ ή Βικτόρια Πλζεν

(22/02) ΟΦΗ - Παναθηναϊκός (Stoiximan Superleague)

(26/02) 2ο παιχνίδι σε ενδιάμεση νοκ άουτ φάση Europa League με Νότιγχαμ Φόρεστ ή Βικτόρια Πλζεν