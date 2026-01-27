Συγκλονίζει ο αδερφός ενός εκ των θυμάτων στη Ρουμανία: «Μου το επιβεβαίωσαν από την πρεσβεία»

Οnsports Team

Συγγενής του 30χρονου φιλάθλου του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκε στο τροχαίο αναφέρθηκε στην επικοινωνία που είχε με την πρεσβεία στην Ρουμανία.

Βαρύ πένθος στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, για την άδικη απώλεια επτά φιλάθλων του στο τραγικό τροχαίο της Ρουμανίας.

Στο Live News του MEGA μίλησε συγγενής ενός εκ των θυμάτων, επιβεβαιώνοντας, έπειτα από επικοινωνία με την Ελληνική Πρεσβεία στη Ρουμανία, ότι ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκεται και ο αδερφός του.

Παράλληλα, ανέφερε πως δύο φίλαθλοι του ΠΑΟΚ νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ ένας ακόμη, νεαρότερος σε ηλικία, είναι εκτός κινδύνου.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο αδερφός του 30χρονου φιλάθλου του ΠΑΟΚ

«Είναι τρεις τραυματίες. Οι δύο είναι στην εντατική. Ο ένας είναι ζωντανός. Δεν έχει πάθει σχεδόν τίποτα. Και οι επτά είναι ψηλά… Δεν ξέρω κάτι άλλο. Μίλησα με την πρεσβεία και μου επιβεβαίωσε ότι ο αδερφός μου είναι νεκρός.

Με κάλεσε το παλικάρι ότι κάτι έγινε και με πήραν τηλέφωνο. Από εκείνη την ώρα, ψάχνω να βρω και πήρα τηλέφωνο την πρεσβεία και έμαθα ότι ήταν όντως αυτός ανάμεσα στους επτά νεκρούς.

Εγώ έχω σύγχρονο αμάξι, δεν άναψαν το φλας, μπορεί να γύρισε το τιμόνι μόνο του».