Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Η Allwyn Arena είναι εδώ! Ολοκληρώθηκε το rebranding στο γήπεδο της ΑΕΚ
Οnsports Team 26 Ιανουαρίου 2026, 21:30
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Allwyn Arena είναι εδώ! Ολοκληρώθηκε το rebranding στο γήπεδο της ΑΕΚ

Την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου ο πρώτος αγώνας της ΑΕΚ στην Allwyn Arena με αντίπαλο τον Ολυμπιακό

Στη νέα εποχή της Allwyn μπήκε και το γήπεδο της ΑΕΚ, που ονομάζεται πλέον Allwyn Arena.  

Οι εργασίες αλλαγής ονομασίας ολοκληρώθηκαν και πλέον την πρόσοψη του γηπέδου κοσμεί η επιγραφή με τη διεθνή εμπορική ονομασία (brand) της Allwyn, που υιοθετήθηκε από τον ΟΠΑΠ, από τις 19 Ιανουαρίου 2026.

allwyn arena1

Το πρώτο παιχνίδι στην Allwyn Arena θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου (21:00). Πρόκειται για το ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Super League, ΑΕΚ-Ολυμπιακός.  

Δείτε πώς «μεταμορφώθηκε» η OPAP Arena σε Allwyn Arena:

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Χρυσό παπούτσι: Στο Top-5 των κορυφαίων σκόρερ ο Βαγγέλης Παυλίδης
26 λεπτά πριν Χρυσό παπούτσι: Στο Top-5 των κορυφαίων σκόρερ ο Βαγγέλης Παυλίδης
SUPER LEAGUE
Βόλος: «Τέλος» ο Πίντσι, κλείνει τον Ουρτάδο για την κορυφή της επίθεσης
1 ώρα πριν Βόλος: «Τέλος» ο Πίντσι, κλείνει τον Ουρτάδο για την κορυφή της επίθεσης
SUPER LEAGUE
ΑΕΛ: Ανακοίνωσε την απόκτηση κεντρικού αμυντικού από την Σεντ Ετιέν
2 ώρες πριν ΑΕΛ: Ανακοίνωσε την απόκτηση κεντρικού αμυντικού από την Σεντ Ετιέν
OPINION
Η αντοχή του οργανισμού στις «αναταράξεις», θα κρίνει το τέλος
2 ώρες πριν Η αντοχή του οργανισμού στις «αναταράξεις», θα κρίνει το τέλος
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved