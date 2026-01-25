Νέοι μπελάδες για τον Σεμέδο: Γυναίκα τον κατηγορεί για σωματική βία

Onsports Team

Αντιμέτωπος με νέες σοβαρές καταγγελίες είναι ο Ρούμπεν Σεμέδο, καθώς γυναίκα τον κατηγορεί για άσκηση σωματικής βίας μέσω αναρτήσεων στα social media.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η ίδια, ο 31χρονος Πορτογάλος αμυντικός, πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και νυν της AVS, την κάλεσε στο σπίτι του, όπου – όπως καταγγέλλει – βρέθηκε παρουσία αρκετών ανδρών και δέχθηκε κακοποίηση, πριν καταφέρει να διαφύγει.

Η γυναίκα αναφέρει ότι ο Σεμέδο της άσκησε πίεση στο πρόσωπο, εμποδίζοντάς τη να αναπνεύσει, ενώ ισχυρίζεται πως προσπάθησε να την αναγκάσει να διαγράψει βίντεο που είχε καταγράψει τη στιγμή της διαφυγής της. Παράλληλα, κάνει λόγο για απειλές, υποστηρίζοντας ότι στο σπίτι βρίσκονταν συνολικά πέντε άνδρες, γεγονός που την έκανε να αισθανθεί παγιδευμένη και σε άμεσο κίνδυνο.

Όπως τονίζει στις αναρτήσεις της, δεν επιδιώκει οικονομικό όφελος και δηλώνει μετανιωμένη για την απόφασή της να μεταβεί στο σπίτι του ποδοσφαιριστή. Παράλληλα, απευθύνει προειδοποίηση σε άλλες γυναίκες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές όταν συναντούν κάποιον σε ιδιωτικό χώρο.

Η ίδια υποστηρίζει πως έχει στην κατοχή της βίντεο και εμφανή σημάδια από την επίθεση, ενώ δηλώνει αποφασισμένη να κινηθεί νομικά εναντίον του. Σε έντονο ύφος, κατηγορεί τον Σεμέδο για αλαζονική συμπεριφορά, κάνει λόγο για «κακοποιούς» και αναφέρει πως πιστεύει ότι «το κάρμα» θα επιστρέψει όσα βίωσε.

Η υπόθεση βρίσκεται σε επίπεδο καταγγελιών, χωρίς μέχρι στιγμής επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά του ποδοσφαιριστή ή τις αρμόδιες αρχές.