Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Φεύγει το καλοκαίρι ο Κασεμίρο

Onsports Team

Ο έμπειρος άσος των «κόκκινων διαβόλων» θα αποχωρήσει απ’ το «Όλντ Τράφορντ» στο τέλος της σεζόν.

Ο μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Κασεμίρο, θα αποχωρήσει από την ομάδα της Premier League στο τέλος της σεζόν, με τη λήξη του συμβολαίου του, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος.

Για τον 33χρονο υπήρχε η δυνατότητα μονοετούς επέκτασης, ωστόσο, σύμφωνα με πηγή της ομάδας, η διοίκηση επέλεξε να μην την ενεργοποιήσει.

Ο Βραζιλιάνος αποκτήθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης τον Αύγουστο του 2022 και μετρά συνολικά 146 συμμετοχές με 21 γκολ.

Ο Κασεμίρο διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση του League Cup το 2023, σκοράροντας με κεφαλιά στη νίκη επί της Νιούκαστλ. Επιπλέον, ήταν μέλος της ομάδας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που κατέκτησε το Κύπελλο Αγγλίας (FA Cup) το 2024.