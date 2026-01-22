Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Φεύγει το καλοκαίρι ο Κασεμίρο
Onsports Team 22 Ιανουαρίου 2026, 22:36
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Φεύγει το καλοκαίρι ο Κασεμίρο

Ο έμπειρος άσος των «κόκκινων διαβόλων» θα αποχωρήσει απ’ το «Όλντ Τράφορντ» στο τέλος της σεζόν.

Ο μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Κασεμίρο, θα αποχωρήσει από την ομάδα της Premier League στο τέλος της σεζόν, με τη λήξη του συμβολαίου του, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος.

Για τον 33χρονο υπήρχε η δυνατότητα μονοετούς επέκτασης, ωστόσο, σύμφωνα με πηγή της ομάδας, η διοίκηση επέλεξε να μην την ενεργοποιήσει.

Ο Βραζιλιάνος αποκτήθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης τον Αύγουστο του 2022 και μετρά συνολικά 146 συμμετοχές με 21 γκολ.

Ο Κασεμίρο διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση του League Cup το 2023, σκοράροντας με κεφαλιά στη νίκη επί της Νιούκαστλ. Επιπλέον, ήταν μέλος της ομάδας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που κατέκτησε το Κύπελλο Αγγλίας (FA Cup) το 2024.



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Κάτας: «Σημαντική νίκη, πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε»
10 λεπτά πριν Κάτας: «Σημαντική νίκη, πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε»
EUROLEAGUE
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός AKTOR 75-71: Το έχασε μέσα από τα χέρια του
20 λεπτά πριν Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός AKTOR 75-71: Το έχασε μέσα από τα χέρια του
BET
Κλήρωση Τζόκερ 22/1/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 14.200.000 ευρώ
23 λεπτά πριν Κλήρωση Τζόκερ 22/1/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 14.200.000 ευρώ
EUROLEAGUE
Ένσταση από τον Παναθηναϊκό γιατί κόλλησε το χρονόμετρο
45 λεπτά πριν Ένσταση από τον Παναθηναϊκό γιατί κόλλησε το χρονόμετρο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved