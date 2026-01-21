Καταγγελία κατά του Λούκας Ερναντές για αδήλωτη εργασία και εμπορία ανθρώπων

Onsports Team

Οικογένεια Κολομβιανών κατηγορεί τον διεθνή Γάλλο ποδοσφαιριστή της Παρί Σεν Ζερμέν και την σύζυγό του, με την υπόθεση να παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης.

Σοβαρούς μπελάδες με τη δικαιοσύνη έχει ο Λούκας Ερναντές και η σύζυγός του, Βικτόρια Τράι. Σε μια υπόθεση που έχει γίνει σκάνδαλο στη Γαλλία, ο διεθνής αμυντικός της Παρί Σεν Ζερμέν κατηγορείται μαζί με τη σύζυγό του, για αδήλωτη εργασία και εμπορία ανθρώπων.

Μια οικογένεια πέντε Κολομβιανών έκανε τη σχετική καταγγελία στη γαλλική δικαιοσύνη. Η δικηγόρων τους, Λόλα Ντουμπουά, επιβεβαίωσε το γεγονός στο RMC.

Ο Ερναντές και η σύζυγός του, φέρονται να απασχολούσαν ένα αντρόγυνο και τα τρία παιδιά τους από τον Σεπτέμβριο του 2024 μέχρι τον Νοέμβριο του 2025. Χωρίς να υπάρχει κάποια σύμβαση εργασίας, κόντρα στην εργατική νομοθεσία της Γαλλίας.

Οι δουλειές των πέντε ατόμων ήταν φύλακες ασφαλείας, οικιακές βοηθοί, μάγειρες και νταντάδες. Η κόρη της συγκεκριμένης οικογένειας των Κολομβιανών, δήλωσε στο Paris Match: «Έφτασα παράνομα στη Γαλλία. Τα έγγραφα δεν είχαν καν ετοιμαστεί ακόμα. Είπε ότι μιλούσαν με τους δικηγόρους τους για να με βοηθήσουν, αλλά δεν συνέβη ποτέ τίποτα».

Από την πλευρά της η δικηγόρος της Κολομβιανής οικογένειας είπε: «Δεν υπήρξε ποτέ σύμβαση από τότε που ξεκίνησαν τις εργασίες τους τον Σεπτέμβριο του 2024, επομένως εργάζονταν για πάνω από ένα χρόνο χωρίς συμβάσεις εργασίας. Υπήρξε μια προσπάθεια να διορθωθεί η κατάσταση με συμβάσεις εργασίας που στάλθηκαν στα γαλλικά, παρόλο που είναι όλες Κολομβιανές και δεν μιλούν λέξη γαλλικά, τον Οκτώβριο του 2025».