Μπράιτον: «Remember the name»

Η αγγλική ομάδα συνεχίζει να κινείται σε ρυθμούς Μπάμπη Κωστούλα, αποθεώνοντας τον Έλληνα παίκτη για την γκολάρα που πέτυχε κόντρα στην Μπόρνμουθ.

Ο Μπάμπης Κωστούλας τρέλανε όλη την Ευρώπη με το απίστευτο γκολ που πέτυχε με ψαλιδάκι στις καθυστερήσεις του αγώνα με τη Μπόρνουθ και πλέον άπαντες στο νησί ασχολούνται με την περίπτωση του Έλληνα παίκτη.

Μάλιστα, η Μπράιτον συνεχίζει να αποθεώνει τον Μπάμπη Κωστούλα με ένα post στα social media που προτρέπει τους πάντες να… συγκρατήσουν το όνομά του. «Charalampos Kostoulas. Remember the name».