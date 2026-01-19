Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο θα διεκδικήσει στα... χαρτιά το τρόπαιο που κέρδισε η Σενεγάλη!
Οnsports Team 19 Ιανουαρίου 2026, 23:21
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο θα διεκδικήσει στα... χαρτιά το τρόπαιο που κέρδισε η Σενεγάλη!

Κινείται νομικά το Μαρόκο για όσα έγιναν στον τελικό του Κόπα Άφρικα κόντρα στη Σενεγάλη.

Η βασιλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Μαρόκου (FRMF), όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της, θα κινηθεί νομικά μετά τον αμφιλεγόμενο τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, τον οποίο κέρδισε η Σενεγάλη (1-0 στην παράταση).

«Θα κινηθούμε νομικά προκειμένου να αποφανθούν σχετικά με την αποχώρηση της εθνικής ομάδας της Σενεγάλης από το γήπεδο κατά τη διάρκεια του τελικού εναντίον της εθνικής ομάδας του Μαρόκου, καθώς και για τα γεγονότα γύρω από αυτήν την απόφαση, μετά την ανακοίνωση του διαιτητή για μια ποινή που κρίθηκε σωστή από όλους τους ειδικούς», ανέφεραν σε αυτή.

Σύμφωνα με την FRMF, «αυτή η κατάσταση είχε σημαντικό αντίκτυπο στην κανονική πορεία του αγώνα και στην απόδοση των παικτών».



Ροή ειδήσεων

NBA
NBA: Επιτέλους νίκη για Μπακς - Τρομερός Αντετοκούνμπο σε ματς θρίλερ με τους Χοκς (vid)
2 ώρες πριν NBA: Επιτέλους νίκη για Μπακς - Τρομερός Αντετοκούνμπο σε ματς θρίλερ με τους Χοκς (vid)
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Premier League: Ο Κωστούλας πέτυχε το γκολ της χρονιάς με τρομερό ψαλιδάκι - Βίντεο
2 ώρες πριν Premier League: Ο Κωστούλας πέτυχε το γκολ της χρονιάς με τρομερό ψαλιδάκι - Βίντεο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κόπα Άφρικα: Απαρηγόρητος ο Μπραχίμ Ντίας - «Πονάει η καρδιά μου, είναι δύσκολο να το ξεπεράσω»
2 ώρες πριν Κόπα Άφρικα: Απαρηγόρητος ο Μπραχίμ Ντίας - «Πονάει η καρδιά μου, είναι δύσκολο να το ξεπεράσω»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο θα διεκδικήσει στα... χαρτιά το τρόπαιο που κέρδισε η Σενεγάλη!
3 ώρες πριν Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο θα διεκδικήσει στα... χαρτιά το τρόπαιο που κέρδισε η Σενεγάλη!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved