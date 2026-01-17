ΠΑΟΚ: Στο στόχαστρο της ΤΣΣΚΑ Σόφιας ο Ντεσπόντοφ - Όσα αναφέρουν στη Βουλγαρία

INTIME SPORTS

Στο μεταγραφικό «ραντάρ» της ΤΣΣΚΑ Σόφιας βρίσκεται ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Βουλγαρία, με την ομάδα του «στρατού» να εξετάζει σοβαρά την κατάθεση πρότασης για τον έμπειρο εξτρέμ.

Τα ΜΜΕ της γειτονικής χώρας και συγκεκριμένα το «Tema Sport» ασχολούνται εκτενώς με το μέλλον του, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον κορυφαίο Βούλγαρο ποδοσφαιριστή των τελευταίων ετών.

Όπως αναφέρεται, η ομάδα της Σόφιας σκοπεύει να κινηθεί το καλοκαίρι με στόχο την επιστροφή του Ντεσπόντοφ στην πατρίδα του. Υπενθυμίζεται ότι το συμβόλαιο του 29χρονου άσου με τον ΠΑΟΚ έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2027.

Ο Ντεσπόντοφ δεν είναι άγνωστος στην ΤΣΣΚΑ, καθώς φόρεσε τη φανέλα της την τριετία 2016-2018, μετρώντας 80 συμμετοχές και 25 γκολ, πριν συνεχίσει την καριέρα του στη Λουντογκόρετς.