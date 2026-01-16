Ομάδες

Τότεναμ: Εκτός για επτά εβδομάδες ο Ριτσάρλισον
Onsports Team 16 Ιανουαρίου 2026, 22:52
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τότεναμ: Εκτός για επτά εβδομάδες ο Ριτσάρλισον

Σοβαρό πρόβλημα στην ομάδα του Λονδίνου με τον Βραζιλιάνο να μην υπολογίζεται για περίπου δύο μήνες.

Ο επιθετικός της Τότεναμ, Ριτσάρλισον, θα μείνει εκτός για σχεδόν δύο μήνες λόγω τραυματισμού στον οπίσθιο μηριαίο, όπως ανακοίνωσε ο προπονητής Τόμας Φρανκ, στερώντας σημαντική επιλογή στην επίθεση της ομάδας ενόψει του σαββατιάτικου Λονδρέζικου ντέρμπι με την Γουέστ Χαμ.

Η απουσία του Βραζιλιάνου αποτελεί μεγάλο πλήγμα, καθώς έχει σημειώσει επτά γκολ και έχει δώσει τρεις ασίστ στην Premier League αυτή τη σεζόν.

«Δυστυχώς, ο Ρίτσι τραυματίστηκε στον οπίσθιο μηριαίο και θα μείνει εκτός για περίπου επτά εβδομάδες», δήλωσε ο Φρανκ στους δημοσιογράφους.

Ο τραυματισμός του Ριτσάρλισον έρχεται σε μια περίοδο που η Τότεναμ προσπαθεί να ανακάμψει μετά τον αποκλεισμό της στον τρίτο γύρο του FA Cup από την Αστον Βίλα στο «σπίτι» της.

 



