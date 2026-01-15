Ομάδες

Αναβρασμός στη Ρεάλ Μαδρίτης: «Ψάχνει ήδη για τον επόμενο προπονητή»
Οnsports Team 15 Ιανουαρίου 2026, 14:31
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αναβρασμός στη Ρεάλ Μαδρίτης: «Ψάχνει ήδη για τον επόμενο προπονητή»

Μέρες μετράει στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης ο Άλβαρο Αρμπελόα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης μοιάζει με ένα βαρέλι έτοιμο να εκραγεί.

Η απομάκρυνση του Τσάμπι Αλόνσο δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα και η ομάδα έπιασε... πάτο, χάνοντας από την Αλμπαθέτε στη φάση των 16 του Κυπέλλου Ισπανίας (3-2), αυτή τη φορά με τον Άλβαρο Αρμπελόα στον πάγκο.

Παρά το γεγονός ότι δεν είχε χρόνο να εξοικειωθεί με τους παίκτες, η επιλογή του εγείρει αμφιβολίες και κάθε παιχνίδι θα είναι μια ενδελεχής δοκιμασία για τον πρώην άσο των «μερένγκες».

Ως εκ τούτου, ορισμένοι πιστεύουν ότι το πείραμα δεν θα διαρκέσει πολύ και ότι ο Αρμπελόα είναι απλώς μια γέφυρα που θα δώσει τη θέση του σε έναν νέο προπονητή ένοψει της επόμενης σεζόν.

Αυτή είναι η γραμμή σκέψης πίσω από τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στη ραδιοφωνική εκπομπή «El Larguero» του Cadena SER.

«Η Ρεάλ Μαδρίτης ήδη κάνει έρευνα για αρκετούς προπονητές. Σήμερα το πρωί έψαξε προπονητή για την επόμενη σεζόν. Υποθέτω ότι η κατάσταση του Αρμπελόα είναι μέχρι το καλοκαίρι και θα δούμε πώς θα πάει», σημειώθηκε στην εκπομπή.



