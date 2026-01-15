Αλμπαθέτε: Πρώην φορ του Παναθηναϊκού «έχτισε» την ομάδα που ταπείνωσε τη Ρεάλ Μαδρίτης

AP Photos

Η Αλμπαθέτε απέκλεισε τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Copa del Rey με πρωταγωνιστή τον Μπετανκόρ, αλλά και «αρχιτέκτονα» έναν πρώην επιθετικό του Παναθηναϊκού.

Το μεγάλο «μπαμ» στη φάση των «16» του κυπέλλου Ισπανίας είχε, έστω και με έμμεσο τρόπο, ελληνικό χρώμα.

Η άσημη Αλμπαθέτε, η οποία δίνει μάχη για να παραμείνει στην La Liga 2 έριξε «βόμβα», αφήνοντας εκτός συνέχειας τη Ρεάλ Μαδρίτης, στο ντεμπούτο του Άλβαρο Αρμπελόα στον πάγκο της!

Η ομάδα της Καστίλλης δεν είχε νικήσει ποτέ στην ιστορία της τη «βασίλισσα», αλλά το έπραξε το βράδυ της Τετάρτης (14/01).

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ένας γνώριμος, ο Χεφτέ Μπετανκόρ, ο οποίος αγωνίζεται στην ισπανική ομάδα με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό.

Ο άλλοτε πρώτος σκόρερ της Super League με τον Πανσερραϊκό με πανέμορφο ψηλοκρεμαστό σουτ στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων έγραψε την πιο «χρυσή» σελίδα στην ιστορία της Αλμπαθέτε. Μάλιστα, αυτό ήταν το δεύτερο προσωπικό τέρμα του, καθώς είχε κάνει το 2-1 στο 82ο λεπτό.

Ωστόσο, δεν είναι ο μοναδικός που έδωσε ελληνικό χρώμα στο στραπάτσο της Ρεάλ Μαδρίτης.

Αθλητικός διευθυντής και «αρχιτέκτονας» αυτής της ομάδας είναι ο Χοσέ Βερδού Νικολάς, ή πιο γνωστός ως Τοτσέ! Ο Ισπανός πρώην επιθετικός του Παναθηναϊκού (20 γκολ σε 46 συμμετοχές) ανέλαβε τον συγκεκριμένο ρόλο τον Μάρτιο του 2024 και τον περασμένο Δεκέμβριο ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το 2027, μιας και κάνει εξαιρετική δουλειά με την Αλμπαθέτε.

Πέρυσι κατάφερε να την κρατήσει στη Segunda Division και φέτος δίνει μάχη για να καταφέρει κάτι ανάλογο.