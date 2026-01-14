Ομάδες

ΑΕΚ – ΟΦΗ: Τα highlights του προημιτελικού στο Κύπελλο Ελλάδας
INTIME SPORTS
Οnsports Team 14 Ιανουαρίου 2026, 19:52
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΑΕΚ / ΟΦΗ

ΑΕΚ – ΟΦΗ: Τα highlights του προημιτελικού στο Κύπελλο Ελλάδας

Δείτε τα highlights του ΑΕΚ – ΟΦΗ, για τα προημιτελικά στο Κύπελλο Ελλάδας

Ο ΟΦΗ με γκολ του Έντι Σαλσέδο νίκησε 1-0 την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά στο Κύπελλο Ελλάδας.

Ο ΟΦΗ έγινε η πρώτη ομάδα, εκτός Big-4, που κερδίζει στην έδρα της ΑΕΚ, μετά την επιστροφή στο «σπίτι» της και βλέπει τον δρόμο ορθάνοικτο για τη δεύτερη διαδοχική συμμετοχή του στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς στα ημιτελικά θα αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό σε διπλά ματς.

Σοκ για την ΑΕΚ, η οποία δεν έχει καταφέρει να συνέλθει από τη διακοπή και μετά την απώλεια βαθμών στο «Κλ. Βικελίδης», απώλεσε και τον έναν από τους δύο τίτλους που διεκδικεί στην Ελλάδα. Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν δύο δοκάρια με τους Γιόβιτς (43’) και Μαρίν (65’).

Τα highlights του ΑΕΚ - ΟΦΗ



