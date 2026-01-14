Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Κόντης: «Δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψουν τα συναισθήματα μας»
Οnsports Τeam 14 Ιανουαρίου 2026, 19:25
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόντης: «Δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψουν τα συναισθήματα μας»

Σε πελάγη ευτυχίας έπλεε ο Χρήστος Κόντης μετά τη μεγάλη πρόκριση της ομάδας του επί της ΑΕΚ, μιας πρόκρισης που όπως είπε χαρακτηριστικά ο ΟΦΗ την άξιζε πέρα για πέρα. 

Ο ΟΦΗ είναι στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τον Χρήστο Κόντη να μοιράζει συγχαρητήρια στους παίκτες του.

«Δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψουν τα συναισθήματα μας. Ήταν ένα καταπληκτικό παιχνίδι με τρομερό σασπένς. Τα παιδιά τους αξίζουν ένα τεράστιο μπράβο για την προσπάθεια, είναι 4ο συνεχόμενο παιχνίδι παίζουμε ανά τρεις ημέρες, παίζουμε δύσκολα παιχνίδια, και νομίζω ότι αυτή η μέρα, αυτή η στιγμή, αυτό παιχνίδι ήταν ορόσημο για εμάς. Τους το έλεγα όλη την εβδομάδα ότι πρέπει να κερδίσουμε ένα μεγάλο παιχνίδι. Τέταρτη φορά από την ΑΕΚ δεν μπορούσαμε να χάσουμε, έπρεπε να βρούμε ένα τρόπο να κερδίσουμε. Όλα σήμερα ήταν με το μέρος μας, προσπαθήσαμε πάρα πολύ, δημιουργήσαμε ευκαιρίες, ήμασταν πολύ επιθετικοί, αξίζαμε τη νίκη πέρα για πέρα…

Είναι δύο δύσκολα παιχνίδια απέναντι στον Λεβαδειακό μια πάρα πολύ καλή ομάδα που έχει δείξει ένα πολύ καλό πρόσωπο φέτος. Θα είναι δύο πολύ όμορφα παιχνίδια, αλλά είναι ημιτελικοί, σε πάνε στον τελικό κι εμείς πρέπει να δώσουμε τα πάντα για να βρεθούμε εκεί». 



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Λεβαδειακός: Στα ημιτελικά Κυπέλλου μετά από 41 χρόνια
12 λεπτά πριν Λεβαδειακός: Στα ημιτελικά Κυπέλλου μετά από 41 χρόνια
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός: Εκτός προπόνησης ο Ρογκαβόπουλος
14 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Εκτός προπόνησης ο Ρογκαβόπουλος
SUPER LEAGUE
Μεντιλίμπαρ: «Ήταν πολύ καλύτεροι από εμάς»
41 λεπτά πριν Μεντιλίμπαρ: «Ήταν πολύ καλύτεροι από εμάς»
ΜΠΑΣΚΕΤ
Ζαγκλέμπιε - Παναθηναϊκός 49-76: Μπασκετάρα και βήμα πρόκρισης από τις «πράσινες»
50 λεπτά πριν Ζαγκλέμπιε - Παναθηναϊκός 49-76: Μπασκετάρα και βήμα πρόκρισης από τις «πράσινες»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved