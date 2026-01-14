Κόντης: «Δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψουν τα συναισθήματα μας»

Οnsports Τeam

Σε πελάγη ευτυχίας έπλεε ο Χρήστος Κόντης μετά τη μεγάλη πρόκριση της ομάδας του επί της ΑΕΚ, μιας πρόκρισης που όπως είπε χαρακτηριστικά ο ΟΦΗ την άξιζε πέρα για πέρα.

Ο ΟΦΗ είναι στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τον Χρήστο Κόντη να μοιράζει συγχαρητήρια στους παίκτες του.

«Δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψουν τα συναισθήματα μας. Ήταν ένα καταπληκτικό παιχνίδι με τρομερό σασπένς. Τα παιδιά τους αξίζουν ένα τεράστιο μπράβο για την προσπάθεια, είναι 4ο συνεχόμενο παιχνίδι παίζουμε ανά τρεις ημέρες, παίζουμε δύσκολα παιχνίδια, και νομίζω ότι αυτή η μέρα, αυτή η στιγμή, αυτό παιχνίδι ήταν ορόσημο για εμάς. Τους το έλεγα όλη την εβδομάδα ότι πρέπει να κερδίσουμε ένα μεγάλο παιχνίδι. Τέταρτη φορά από την ΑΕΚ δεν μπορούσαμε να χάσουμε, έπρεπε να βρούμε ένα τρόπο να κερδίσουμε. Όλα σήμερα ήταν με το μέρος μας, προσπαθήσαμε πάρα πολύ, δημιουργήσαμε ευκαιρίες, ήμασταν πολύ επιθετικοί, αξίζαμε τη νίκη πέρα για πέρα…

Είναι δύο δύσκολα παιχνίδια απέναντι στον Λεβαδειακό μια πάρα πολύ καλή ομάδα που έχει δείξει ένα πολύ καλό πρόσωπο φέτος. Θα είναι δύο πολύ όμορφα παιχνίδια, αλλά είναι ημιτελικοί, σε πάνε στον τελικό κι εμείς πρέπει να δώσουμε τα πάντα για να βρεθούμε εκεί».