ΑΕΚ - ΟΦΗ: Το νικητήριο γκολ που έστειλε τους Κρητικούς στα ημιτελικά - Βίντεο
ΑΕΚ - ΟΦΗ: Δείτε το γκολ με το οποίο οι Κρητικοί πανηγύρισαν σπουδαία πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.
Τεράστια πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας για δεύτερη σερί σεζόν πανηγύρισε ο ΟΦΗ (πέρυσι πήγε μέχρι τον τελικό) και θα αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό για ένα εισιτήριο στον μεγάλο τελικό.
Ο ΟΦΗ επικράτησε 1-0 της ΑΕΚ μέσα στη νέα Φιλαδέλφεια, όταν στο 80' βγήκε στην αντεπίθεση, με τέσσερις παίκτες των Κρητικών έναντι τριών της ΑΕΚ, η μπάλα έφτασε στον Σαλσέδο μέσα στην περιοχή και δεξιά και αυτός με πλασέ την έστειλε στα δίχτυα του Μπρινιόλι για το 0-1.
