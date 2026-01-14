Ομάδες

ΑΕΚ - ΟΦΗ: Το νικητήριο γκολ που έστειλε τους Κρητικούς στα ημιτελικά - Βίντεο
Οnsports Team 14 Ιανουαρίου 2026, 19:17
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΑΕΚ / ΟΦΗ

ΑΕΚ - ΟΦΗ: Δείτε το γκολ με το οποίο οι Κρητικοί πανηγύρισαν σπουδαία πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. 

Τεράστια πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας για δεύτερη σερί σεζόν πανηγύρισε ο ΟΦΗ (πέρυσι πήγε  μέχρι τον τελικό) και θα αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό για ένα εισιτήριο στον μεγάλο τελικό.  

Ο ΟΦΗ επικράτησε 1-0 της ΑΕΚ μέσα στη νέα Φιλαδέλφεια, όταν στο 80' βγήκε στην αντεπίθεση, με τέσσερις παίκτες των Κρητικών έναντι τριών της ΑΕΚ, η μπάλα έφτασε στον Σαλσέδο μέσα στην περιοχή και δεξιά και αυτός με πλασέ την έστειλε στα δίχτυα του Μπρινιόλι για το 0-1.

Δείτε το γκολ:



