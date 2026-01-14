Ομάδες

Νίκολιτς: «Η ευθύνη είναι δική μου για τον αποκλεισμό»
Οnsports Τeam 14 Ιανουαρίου 2026, 19:13
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΑΕΚ / ΟΦΗ

Νίκολιτς: «Η ευθύνη είναι δική μου για τον αποκλεισμό»

Ο τεχνικός της ΑΕΚ πήρε... πάνω του την ήττα από τον ΟΦΗ και τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του θεσμού, τονίζοντας ότι η ομάδα του είχε μείνει ακόμα στις διακοπές των Χριστουγέννων. 

Απογοητευμένος από την απόδοση των παικτών του ήταν ο Μάρκο Νίκολιτς μετά την ήττα της ΑΕΚ από τον ΟΦΗ στο κύπελλο Ελλάδας , με τον Σέρβο να αναλαμβάνει την ευθύνη για τον αποκλεισμό. 

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς: 

«Πολύ δύσκολο αποτέλεσμα για εμάς απόψε. Είναι ευθύνη δική μου. Χάσαμε από τους βασικούς στόχους. Δεν γυρίσαμε από τις διακοπές, δεν είχαμε ρυθμό, είμαστε μία διαφορετική ομάδα. Χάναμε ευκαιρίες τη μια πίσω από την άλλη. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να επιστρέψουμε στην απόδοση που είχαμε.  Χάσαμε έναν βασικό στόχο. Η μπάλα μας τιμωρεί. Έχουμε το ματς με τον Παναθηναϊκό τώρα και πρέπει να επιστρέψουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις που είχαμε πριν τη διακοπή.»



