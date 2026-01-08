Σήκωσε το γαλλικό Super Cup η Παρί Σ.Ζ. μετά από τελικό «θρίλερ» με την Μαρσέιγ

Onsports Team

Οι πρωτευουσιάνοι ισοφάρισαν στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων και στα πέναλτι κατέκτησαν ένα ακόμη τρόπαιο, κόντρα στην άτυχη αλλά μαχητική Μαρσέιγ.

Ένας ακόμη τίτλος στην τροπαιοθήκη της Παρί Σεν Ζερμέν. Οι πρωτευουσιάνοι κατέκτησαν με συγκλονιστικό τρόπο το Super Cup Γαλλίας, επικρατώντας στα πέναλτι της Μαρσέιγ. Η οποία είδε το τρόπαιο να της… γλιστρά απ’ τα χέρια στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Ο Γκονσάλο Ράμος ισοφάρισε για την Παρί στο 90+5’ για το 2-2, ενώ στη διαδικασία των πέναλτι ο Σεβαλιέ με δύο αποκρούσεις έκανε τη διαφορά για το 4-1 στη «ρώσικη ρουλέτα». Το

Trophée des Champions για 14η φορά καταλήγει στην ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας.

Ο τελικός έγινε στο Κουβέιτ. Ο Ντεμπελέ στο 13’ άνοιξε το σκορ για τους πρωταθλητές Ευρώπης και νταμπούχους Γαλλίας. Ο Γκρίνγουντ στο 76’ ισοφάρισε για την Ολιμπίκ, ενώ το αυτογκόλ του Πάτσο στο 87’ διαμόρφωσε το 2-1 για τους Μασσαλούς. Με τον Ράμος να ισοφαρίζει στο 90+5’ για το 2-2.

Ο τελικός οδηγήθηκε στα πέναλτι και εκεί οι Παριζιάνοι ήταν εύστοχοι, ενώ ο Σεβαλιέ «κλείδωσε» την επικράτηση αποκρούοντας τις εκτελέσεις των Ο’Ράιλι και Τραορέ.

Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΕΝΑΛΤΙ

Ράμος 1-0

Ο’Ράιλι απέκρουσε ο Σεβαλιέ

Βιτίνια 2-0

Τραορέ απέκρουσε ο Σεβαλιέ

Μέντες 3-0

Μουρίγιο 3-1

Νουέ 4-1

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ (Λουίς Ενρίκε): Σεβαλιέ, Ζαΐρ-Εμερί (90’ Μαγιουλού), Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Νέβες, Βιτίνια, Ρουίθ (89’ Γκονσάλο Ράμος), Ντουέ, Κβαρατσκέλια (72’ Μπαρκολά), Ντεμπελέ.

ΜΑΡΣΕΪΓ (Ρομπέρτο ντε Τσέρμπι): Ρούλι, Παβάρ, Μπαλέρντι, Μεντίνα, Γουεά (77’ Μουρίγιο), Κοντογκμπιά, Χόιμπιεργκ, Έμερσον, Γκρίνγουντ (90’+2’ Ο’Ράιλι), Παϊσάο (68’ Τραορέ), Γκουιρί (67’ Ομπαμεγιάνγκ).