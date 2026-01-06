Βόλος - Κηφισιά 0-1: Ο «κεραυνός» του Αμάνι που έκρινε την πρόκριση

Eurokinissi

Onsports Team

Το «εισιτήριο» για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας πήρε η Κηφισιά, μετά τη νίκη της 1-0 επί του Βόλου στο Πανθεσσαλικό.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο πήρε ένα σημαντικό «διπλό» στη Μαγνησία, απέναντι στο Βόλο, στα play offs του δεύτερου τη τάξει θεσμού του ελληνικού ποδοσφαίρου.

«Χρυσός» σκόρερ για το «συγκρότημα» των βορείων προαστίων της Αθήνας ήταν ο Ναζάρ Αμάνι, ο οποίος στο 82ο λεπτό «έπιασε» έναν… κεραυνό έξω από την περιοχή και νίκησε τον Σιαμπάνη για το 1-0.

Δείτε το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση: