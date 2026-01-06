Μάντσεστερ Σίτι: Πλήγμα με Γκβάρντιολ

EPA/ADAM VAUGHAN, ΑΜΠΕ

Οnsports Τeam

Ο αμυντικός της Μάντσεστερ Σίτι, Γιόσκο Γκβάρντιολ, θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση αυτή την εβδομάδα λόγω τραυματισμού στην κνήμη, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα (5/1) ο σύλλογος της Premier League.

Ο 23χρονος Κροάτης αντικαταστάθηκε νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο της εντός έδρας ισοπαλίας 1-1 με την Τσέλσι την Κυριακή (4/1).

«Ο αμυντικός θα υποβληθεί σε επέμβαση αργότερα μέσα στην εβδομάδα και η αξιολόγηση συνεχίζεται, προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος του τραυματισμού και η αναμενόμενη πρόγνωση», ανέφερε η Σίτι σε ανακοίνωσή της.

Η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με 42 βαθμούς, έξι λιγότερους από την πρωτοπόρο Άρσεναλ. Ο αμυντικός της ομάδας Ρούμπεν Ντίας αποχώρησε επίσης τραυματίας από τον αγώνα με την Τσέλσι, ενώ εκτός δράσης παραμένει και ο Άγγλος κεντρικός αμυντικός Τζον Στόουνς.