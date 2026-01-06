Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μάντσεστερ Σίτι: Πλήγμα με Γκβάρντιολ
EPA/ADAM VAUGHAN, ΑΜΠΕ
Οnsports Τeam 06 Ιανουαρίου 2026, 02:19
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Μάντσεστερ Σίτι

Μάντσεστερ Σίτι: Πλήγμα με Γκβάρντιολ

Ο αμυντικός της Μάντσεστερ Σίτι, Γιόσκο Γκβάρντιολ, θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση αυτή την εβδομάδα λόγω τραυματισμού στην κνήμη, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα (5/1) ο σύλλογος της Premier League.

Ο 23χρονος Κροάτης αντικαταστάθηκε νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο της εντός έδρας ισοπαλίας 1-1 με την Τσέλσι την Κυριακή (4/1).

«Ο αμυντικός θα υποβληθεί σε επέμβαση αργότερα μέσα στην εβδομάδα και η αξιολόγηση συνεχίζεται, προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος του τραυματισμού και η αναμενόμενη πρόγνωση», ανέφερε η Σίτι σε ανακοίνωσή της.

Η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με 42 βαθμούς, έξι λιγότερους από την πρωτοπόρο Άρσεναλ. Ο αμυντικός της ομάδας Ρούμπεν Ντίας αποχώρησε επίσης τραυματίας από τον αγώνα με την Τσέλσι, ενώ εκτός δράσης παραμένει και ο Άγγλος κεντρικός αμυντικός Τζον Στόουνς.



Ροή ειδήσεων

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πότε «ανοίγει» το Τριώδιο 2026: Πότε είναι η Κυριακή της Αποκριάς
12 λεπτά πριν Πότε «ανοίγει» το Τριώδιο 2026: Πότε είναι η Κυριακή της Αποκριάς
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μάντσεστερ Σίτι: Πλήγμα με Γκβάρντιολ
3 ώρες πριν Μάντσεστερ Σίτι: Πλήγμα με Γκβάρντιολ
ΣΠΟΡ
Κύργιος: «Από το χάος στην απόλαυση»
6 ώρες πριν Κύργιος: «Από το χάος στην απόλαυση»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κόπα Άφρικα: Τα… χρειάστηκε η Αίγυπτος - Εύκολα στα προημιτελικά η Νιγηρία
6 ώρες πριν Κόπα Άφρικα: Τα… χρειάστηκε η Αίγυπτος - Εύκολα στα προημιτελικά η Νιγηρία
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved