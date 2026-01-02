Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο αθλητικός δημοσιογράφος, Σταύρος Πετρακόπουλος
Onsports Team 02 Ιανουαρίου 2026, 19:39
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο αθλητικός δημοσιογράφος, Σταύρος Πετρακόπουλος

Την τελευταία του πνοή άφησε ο δημοσιογράφος, στατιστικολόγος και μία απ’ τις γνωστότερες φωνές στο ποδόσφαιρο, Σταύρος Πετρακόπουλος.

Θλίψη στην ελληνική δημοσιογραφία και το ποδόσφαιρο. Η θρυλική φωνή του Σταύρου Πετρακόπουλου, δε θα ακουστεί ξανά. Άφησε την τελευταία του πνοή, ενώ υπήρξε απ’ τους σημαντικότερους δημοσιογράφους και στατιστικολόγους της χώρας μας. Απ’ τις σπουδαιότερες φωνές του ελληνικού πρωταθλήματος.

Είχε γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη και από μικρός ασχολήθηκε με τα στατιστικά, όταν δεν ήταν τόσο διαδεδομένα στο ποδόσφαιρο. Εργάστηκε ως δημοσιογράφος στην ΕΡΤ3 για πολλά χρόνια, έχοντας ένα απ’ τα σημαντικότερα αρχεία. Η φωνή του συνόδευε πολλούς αγώνες στη βόρεια Ελλάδα.

Η ανακοίνωση του ΠΣΑΤ αναφέρει: 

"Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΑΤ εκφράζει την βαθιά του θλίψη και οδύνη για την απώλεια του Σταύρου Πετρακόπουλου, ο οποίος υπήρξε μέλος του Συνδέσμου μας. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του". 

 



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: Έρχεται ο Βάργκα, «όχι» σε Ρέιντζερς για Πενράις - Τα δεδομένα για χαφ
14 λεπτά πριν ΑΕΚ: Έρχεται ο Βάργκα, «όχι» σε Ρέιντζερς για Πενράις - Τα δεδομένα για χαφ
SUPER LEAGUE
Δημοσίευμα από την Βραζιλία παρουσιάζει ως... τελειωμένη υπόθεση την μεταγραφή του Τετέ στην Γκρέμιο
23 λεπτά πριν Δημοσίευμα από την Βραζιλία παρουσιάζει ως... τελειωμένη υπόθεση την μεταγραφή του Τετέ στην Γκρέμιο
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Μέσα ο Γκραντ, οι γνωστοί για τους “ερυθρόλευκους”
29 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Μέσα ο Γκραντ, οι γνωστοί για τους “ερυθρόλευκους”
BASKET LEAGUE
ΑΕΚ: «Προσωρινή λύση της συνεργασίας» με Κλαβέλ – Παραμένει στην ομάδα ο Πορτορικανός
43 λεπτά πριν ΑΕΚ: «Προσωρινή λύση της συνεργασίας» με Κλαβέλ – Παραμένει στην ομάδα ο Πορτορικανός
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved