Ο Νειμάρ επέκτεινε το συμβόλαιό του με τη Σάντος μέχρι το τέλος του 2026

Ο Βραζιλιάνος σταρ Νεϊμάρ κατέληξε σε συμφωνία για την ανανέωση του συμβολαίου του με τη Σάντος, την ομάδα από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του, μέχρι το τέλος του 2026, ανέφερε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP) πηγή κοντά στις διαπραγματεύσεις.

Ο 33χρονος επιθετικός,λόγω επαναλαμβανόμενων τραυματισμών, είχε μια δύσκολη σεζόν με τη Σάντος, στην οποία εντάχθηκε στις αρχές της χρονιάς. Ωστόσο, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να βοηθήσει την ομάδα να αποφύγει τον υποβιβασμό από την πρώτη κατηγορία.

Χθες αργά, η πρώην ομάδα του Πελέ δημοσίευσε ένα αινιγματικό βίντεο στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έδειχνε μια αεροφωτογραφία του σταδίου «Βίλα Μπελμίρο» με την ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2026, συνοδευόμενο από το κείμενο: «Η ώρα πλησιάζει», αλλά χωρίς να αναφέρει τον Νεϊμάρ, του οποίου το αρχικό συμβόλαιο έληγε τα μεσάνυχτα της 31ης Δεκεμβρίου.

Ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών για τη Σελεσάο (79 γκολ, δύο περισσότερα από τον Πελέ), δεν έχει αγωνιστεί για την εθνική ομάδα για πάνω από δύο χρόνια. Η τελευταία του εμφάνιση για τη Βραζιλία ήταν στις 17 Οκτωβρίου 2023, όταν υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο εναντίον της Ουρουγουάης.

Ο πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα και της Παρί Σεν Ζερμέν δεν έχει κληθεί ακόμη από τον νέο προπονητή της Βραζιλίας, τον Ιταλό Κάρλο Αντσελότι, ο οποίος ανέλαβε τον Ιούνιο.