Βαγιαννίδης: «Τους επόμενους μήνες θα δείτε την καλύτερη εκδοχή μου»
Οnsports Τeam 15 Δεκεμβρίου 2025, 14:31
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Βαγιαννίδης: «Τους επόμενους μήνες θα δείτε την καλύτερη εκδοχή μου»

Ο Έλληνας παίκτης μίλησε μετά την νίκη της ομάδας του επί τις AVS με 6-0 και τόνισε ότι σε λίγο καιρό θα δείξει στο χορτάρι τον πραγματικό του εαυτό.

Μία ακόμα εντυπωσιακή νίκη για τη Σπόρτινγκ στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας, με τον Γιώργο Βαγιαννίδη να είναι εκ των διακριθέντων στο 6-0 επί της AVS.

Μιλώντας στο «Sporting TV», ο 24χρονος Έλληνας αμυντικός, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Είναι καλό να μοιράζεις ασίστ, αλλά η αλήθεια είναι ότι ακόμη προσαρμόζομαι στην ομάδα. Δεν έχω δείξει όλες τις ικανότητές μου. Η προσαρμογή από το ελληνικό πρωτάθλημα στο πορτογαλικό, το να παίζω σε αγώνες του Champions League, να παίζω εναντίον μεγάλων συλλόγων, με σπουδαίους συμπαίκτες, δεν ήταν εύκολη. Ακόμη προσαρμόζομαι, δουλεύω όσο πιο σκληρά μπορώ για να βελτιωθώ. Αλλά έχω πολύ ταλαντούχους συμπαίκτες γύρω μου, οι οποίοι προσπαθούν να με βοηθήσουν πολύ. Τους επόμενους μήνες θα δείτε την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Όλοι πιέζουν ο ένας τον άλλον».



