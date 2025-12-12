Φινλανδία: Το γήπεδο της Χάκα τυλίχτηκε στις φλόγες μετά τον υποβιβασμό της ομάδας!

Οnsports Τeam

Σημαντικές ζημιές υπέστη το ιστορικό γήπεδο Τεχτάαν Κένττα της ποδοσφαιρικής ομάδας Χάκα στη Φινλανδία, όταν πυρκαγιά που ξέσπασε κατέστρεψε ολοσχερώς μία από τις ξύλινες κερκίδες.

Το περιστατικό, που σημειώθηκε στην πόλη Βάλκεακοσκι της νότιας Φινλανδίας, ερευνάται από τις αρχές ως εμπρησμός.

Σύμφωνα με τη φινλανδική αστυνομία, τρεις ανήλικοι κάτω των 15 ετών βρίσκονταν στον χώρο την ώρα του συμβάντος. Όπως μεταδίδει η δημόσια ραδιοτηλεόραση YLE, ένας από αυτούς ομολόγησε ότι άναψε φωτιά σε ένα αντικείμενο, η οποία στη συνέχεια εξαπλώθηκε και προκάλεσε τη μεγάλη πυρκαγιά.

Παρότι οι ανήλικοι δεν μπορούν να διωχθούν ποινικά λόγω ηλικίας, οι αρχές τονίζουν πως δεν απαλλάσσονται από την αστική ευθύνη για τις ζημιές που προκλήθηκαν. Οι φλόγες κατέστρεψαν ολοκληρωτικά την ξύλινη κερκίδα και προκάλεσαν φθορές στον συνθετικό χλοοτάπητα, με το συνολικό κόστος αποκατάστασης να παραμένει άγνωστο.

Το πρωτοφανές συμβάν σημειώθηκε σε μια ήδη φορτισμένη περίοδο για την ομάδα, καθώς η Χάκα είχε πρόσφατα υποβιβαστεί από την πρώτη κατηγορία της φινλανδικής Βεϊκαουσλίγκα. Ωστόσο, τα φινλανδικά μέσα ενημέρωσης ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εμπλοκής οργανωμένων φιλάθλων και πως πρόκειται για μεμονωμένη ενέργεια ανηλίκων.

FC Haka : relégation… puis stade incendié. ?️



?? Dernier avec 17 points, le club finlandais est relégué .



Le 7 décembre, trois mineurs d’environ 15 ans ont mis le feu au stade Tehtaan Kenttä.

? pic.twitter.com/ewks333QYv — La Minute Foot (@La_Minute_Foot) December 11, 2025

Η αστυνομία της Βάλκεακοσκι ζήτησε από τους πολίτες να αποφεύγουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες και στοχοποιήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισημαίνοντας ότι η δημοσίευση ανακριβειών μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω νομικές συνέπειες.

Ο σύλλογος Χάκα, ένας από τους πιο ιστορικούς στη Φινλανδία, με πλούσια παράδοση και πολλούς τίτλους, εξέφρασε τη βαθιά λύπη του για την καταστροφή ενός γηπέδου που αποτελεί σημαντικό κομμάτι της τοπικής κοινότητας. Η ομάδα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρχές μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.