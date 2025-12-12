Ομάδες

Αβδάλας: «Ήθελα απλά να κερδίσουμε»
Οnsports Τeam 12 Δεκεμβρίου 2025, 11:40
ΜΠΑΣΚΕΤ

Αβδάλας: «Ήθελα απλά να κερδίσουμε»

Ο Νεοκλής Αβδάλας συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του με τη φανέλα του Βιρτζίνια Τεκ με τον Έλληνα παίκτη στην τελευταία νίκη της ομάδας του, επί του Γουέστερν Καρολάινα με 96-74 να σημειώνει 30 πόντους.  

Ο Νεοκλής Αβδάλας συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του με τη φανέλα του Βιρτζίνια Τεκ με τον Έλληνα παίκτη στην τελευταία νίκη της ομάδας του, επί του Γουέστερν Καρολάινα με 96-74 να σημειώνει 30 πόντους και να είναι και πάλι εντυπωσιακός.

Ο Αβδάλας είχε 6/9 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 6/8 βολές σε 33 λεπτά συμμετοχής και αμέσως μετά το τέλος του αγώνα σε δηλώσεις του έδειξε ότι η μπάλα είναι… χαμηλά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αβδάλα

Για το τι άλλαξε στο ημίχρονο: “Τίποτα, απλά ήθελα να κερδίσουμε το παιχνίδι. Βγήκα με διαφορετική ενέργεια και έκανα τα πάντα για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Τα σουτ έμπαιναν και η ομάδα με εμπιστεύτηκε”.

Για την αποφασιστικότητά του μετά από ένα λάθος: “Όπως είπα και πριν η ομάδα με εμπιστεύεται. Τα σουτ έμπαιναν και προσπαθούσα να βρίσκω χώρο για να μπορεί η ομάδα να με βρίσκει. Τα συστήματα, τα σκριν, όλα”.

Για τον συντονισμό του με τον Χάνσμπερι: “Είναι τέλειο. Είμαι πολύ τυχερός που τον έχω συμπαίκτη. Είναι πολύτιμος για την ομάδα. Είναι πολύ έξυπνος και παίζουμε πολύ καλά μαζί. Έχουμε πολύ πολύ καλή χημεία”.

Για το σερί τριών νικών της ομάδας: “Για εμάς κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Σκεφτόμαστε ένα παιχνίδι τη φορά. Πιστεύω κάνουμε εξαιρετική δουλειά για να συνεχίσουμε να νικάμε. Ειδικά τώρα που πηγαίνουμε στο ACC μετά από δύο παιχνίδια. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να παίρνουμε νίκες και να γινόμαστε καλύτεροι. Περιμένουμε τον Όμπι να επιστρέψει, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της ομάδας. Πρέπει να βελτιωνόμαστε και να γινόμαστε καλύτεροι”.



