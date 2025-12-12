Πουρσανίδης, Αγραφιώτης και Αναστασιάδης στο ΑΕΚ - Παναθηναϊκός
Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Greek Basketball League, στην οποία ξεχωρίζει ο αγώνας ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό AKTOR.
Στροφή 10η για τη Stoiximan GBL με το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό να είναι αυτό που ξεχωρίζει από το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου.
Η ΕΟΚ ανακοίνωσε τους διαιτητές των αγώνων και στο ματς που θα γίνει στην «Sunel Arena», η διαιτητική τριάδα θα αποτελείται από τους Πουρσανίδη, Αγραφιώτη και Αναστασιάδη.
Άνω Μεράς 16.00 Μύκονος Betsson-Καρδίτσα Ιαπωνική Τσολάκος-Μαγκλογιάννης-Μηλαπίδης (Διμπινούδης)
Μ. Λιούγκας 18.15 Πανιώνιος Cosmorama Travel-Προμηθέας Π. Βίκος Cola Τηγάνης-Χριστινάκης-Κάρδαρης (Παυλόπουλος)
Sunel Arena 20.30 ΑΕΚ-Παναθηναϊκός AKTOR Πουρσανίδης-Αγραφιώτης-Αναστασιάδης Β. (Μωϋσιάδης-Ντίνος)
Κυριακή 14/12
Αγ. Θωμά 13.00 Μαρούσι Chery-ΠΑΟΚ Παπαπέτρου-Τσιμπούρης-Θεονάς (Νιγιάννης)
Ανδ. Παπανδρέου 16.00 Περιστέρι Betsson-Ολυμπιακός Καρπάνος-Τεφτίκης-Λιαρομμάτης (Κυρτάτας)