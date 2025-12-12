Τέλος ο Τζάκσον από τον ΠΑΟΚ

Οnsports Τeam

Με ανακοίνωσή της η ομάδα της Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Κέιλιν Νόλαν Τζάκσον.

Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ αποτελεί ο Κέιλιν Νόλαν Τζάκσον (1,88μ) με τις δύο πλευρές να λύνουν τη συνεργασία τους.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ:

Λύση συνεργασίας ΚΑΕ ΠΑΟΚ και K.J. Jackson

"Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον αθλητή K.J. Jackson.

Ευχαριστούμε τον K.J. για την παρουσία του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του".

Ο Αμερικανός γκαρντ στο φετινό Europe Cup είχε κατά μέσο όρο 13.3 πόντους, 1.9 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ και 24.6 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο σε 7 αναμετρήσεις.

Στη Stoiximan GBL σε 8 συμμετοχές είχε 12.6 πόντους, 1.3 ριμπάουντ και 3.1 ασίστ με μέσο χρόνο 23.4 λεπτά ανά αγώνα.