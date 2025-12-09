Εξελίξεις στην Τουρκία για το σκάνδαλο στοιχηματισμού: 20 προφυλακίσεις υπόπτων

Οnsports Τeam

Ραγδαίες εξελίξεις στο σκάνδαλο παράνομων στοιχηματισμών στην Τουρκία με τη Δικαιοσύνη να «οδηγεί» στις φυλακές 20 υπόπτους ανάμεσά τους και παίκτες της Super Lig.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην Τουρκία αναφορικά με το σκάνδαλο στοιχηματισμού στο ποδόσφαιρο με τις Αρχές να ανακοινώνουν την απόφασή τους για την προφυλάκιση 20 υπόπτων ανάμεσά τους και παίκτες από τη Super Lig.

Προφυλακίσεις που γίνονται στο πλαίσιο της διεξαγόμενης έρευνας για παράνομο στοιχηματισμό στο τουρκικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο, όπως μετέδωσε σήμερα (9/12) το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Την περασμένη εβδομάδα, οι εισαγγελικές αρχές είχαν διατάξει τη σύλληψη 46 ατόμων, ανάμεσά τους ποδοσφαιριστών, προέδρων συλλόγων, αθλητικών σχολιαστών και ενός διαιτητή, για εσωτερική πληροφόρηση και στοιχηματισμό σε αγώνες των τουρκικών επαγγελματικών πρωταθλημάτων.

Σύμφωνα με το Anadolu, ανάμεσα στους προφυλακισθέντες βρίσκονται ο ποδοσφαιριστής της Γαλατασαράι Μετεχάν Μπαλτάτσι, ο Μερτ Χακάν Γιαντάς της Φενέρμπαχτσε, καθώς και ο πρώην πρόεδρος της Αντάνα Ντεμιρσπόρ, Μουράτ Σαντσάκ.

Ο Μπαλτάτσι φέρεται να δήλωσε στο δικαστήριο ότι είχε στοιχηματίσει σε μερικούς αγώνες όταν ήταν παίκτης της ομάδας νέων, αλλά σταμάτησε μετά την ένταξή του στην πρώτη ομάδα της Γαλατασαράι. Ο Γιαντάς, φέρεται να έχει κερδίσει 8,2 εκατ. ευρώ παίζοντας στοίχημα, ωστόσο αρνήθηκε κάθε εμπλοκή σε στοιχηματισμό, σύμφωνα με την εφημερίδα «Sabah», ενώ ο Σαντσάκ φέρεται να υποστήριξε, σύμφωνα με την Cumhuriyet, ότι δεν διαθέτει λογαριασμό στοιχηματισμού και ουδέποτε έχει ποντάρει σε αγώνα.