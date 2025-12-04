Κύπελλο Ελλάδας, Ηρακλής – Παναιτωλικός 0-0: «Αγκάλιασε» την πρόκριση η ομάδα του Αγρινίου

EUROKINISSI

Onsports Team

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το παιχνίδι που έριξε την αυλαία της 4ης αγωνιστικής στη League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας, καθώς Ηρακλής και Παναιτωλικός έμειναν στο 0-0.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν η ομάδα που βγήκε ευνοημένη από τη «λευκή» ισοπαλία, καθώς βρίσκεται πολύ κοντά στην πρόκριση στα playoffs της διοργάνωσης.

Ο Παναιτωλικός κι ο Ηρακλής έφτασαν τους 4 βαθμούς, ωστόσο η ομάδα του Αγρινίου είναι αυτή που «αγκάλιασε» την πρόκριση στα νοκ άουτ. Ο λόγος είναι ότι της αρκεί να μην νικήσει ο «γηραιός» στον πολύ δύσκολο αγώνα με τον Ολυμπιακό, για την τελευταία αγωνιστική, η οποία θα διεξαχθεί στις 17 Δεκεμβρίου. Ο Ηρακλής είναι υποχρεωμένος να τα παίξει «όλα για όλα» κόντρα στους «ερυθρόλευκους», καθώς μπορεί να προκριθεί μόνο σε περίπτωση νίκης τους.

Όσον αφορά στον αγώνα, ο Παναιτωλικός είχε την καλύτερή του στιγμή στο ματς στο 25ο λεπτό όταν ο Σμυρλής πήρε την μπάλα στα αριστερά της περιοχής, έκανε το πλασέ, ωστόσο ο Νικοπολίδης έπεσε και μπλόκαρε. Ο Ηρακλής είχε δύο σπουδαίες ευκαιρίες στο 59’ με τον Μωυσίδη και στο 68’ με τον Ντοβεντάν, όμως και οι δύο πλάσαραν πολύ ψηλά πάνω απ’ τα δοκάρια από το ύψος του πέναλτι.

Διαιτητής: Δημήτρης Μόσχου (Λασιθίου)

Κίτρινες: 61’ Βιτλής - 53’ Κόγιτς

Αποβολές: -

ΗΡΑΚΛΗΣ (Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς): Νικοπολίδης, Κατσίκας (86' Ουές), Βιτλής, Δημητρίου, Σιδεράς, Παναγιωτίδης (63’ Ντουρμισάι), Φοφανά, Χάινριχ (63’ Χάμοντ), Ντοβεντάν, Μωυσίδης, Κούστα (63’ Μαχαίρας).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Ζίβκοβιτς, Αγαπάκης, Κόγιτς, Γκαρσία, Νικολάου, Μιγκέλ Λούις (58’ λ.τρ. Ματσάν, Μπελεβώνης (66’ Μαυρίας), Εστεμπάν (58’ Μπουχαλάκης), Τσούρα, Σμυρλής (58’ Μίχαλακ), Άλεξιτς.