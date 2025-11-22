Μπαρτσελόνα: Επιστροφή στο… σπίτι 2,5 χρόνια μετά

Onsports Team

Το «Καμπ Νου» άνοιξε ξανά τις πόρτες του μετά την ολοκλήρωση του μεγαλύτερου μέρους της ανακατασκευής του.

Συγκινητικές στιγμές στη Βαρκελώνη. Το «Καμπ Νου» μετά από 915 μέρες, λειτούργησε και πάλι. Η ιστορική έδρα της Μπαρτσελόνα, ανακαινισμένη και ακόμη χωρίς να έχει ολοκληρωθεί, έγινε ξανά το… σπίτι των Καταλανών.

Στο ματς με την Μπιλμπάο έγινε η μεγάλη επιστροφή, με την ανακατασκευή να μην έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Γι’ αυτό και υπήρχε δικαίωμα για παρουσία 45.000 θεατών περίπου, δηλαδή σχεδόν το μισό μέρος των εξεδρών να είναι σε λειτουργία.

Η χαρά και η συγκίνηση ήταν μεγάλη, ενώ το πρώτο γκολ στο «Spotify Καμπ Νου», το πέτυχε ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Οι Καταλανοί επικράτησαν 4-0 της Μπιλμπάο, γιορτάζοντας με τον καλύτερο τρόπο την... επιστροφή στο σπίτι.