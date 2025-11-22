Ομάδες

Greek Basketball League: Σημαντικό «διπλό» για το Περιστέρι στη Ρόδο
Onsports Team 22 Νοεμβρίου 2025, 19:09
BASKET LEAGUE

Η ομάδα της Αττική πέρασε νικηφόρα από την έδρα του Κολοσσού με 80-72, έχοντας για κορυφαίο τον Νίκολς.

Επέστρεψε στις νίκες το Περιστέρι με σημαντικό «διπλό» στη Ρόδο. Η ομάδα των δυτικών προαστίων ήταν ανώτερη και επιβλήθηκε 80-72 στην έδρα του Κολοσσού για την 8η αγωνιστική της GBL.

Ο Νίκολς ήταν ο κορυφαίος των νικητών με 17 πόντους και 8 ασίστ, ενώ ο Πέιν είχε καθοριστική συνεισφορά (11 πόντοι, 10 ριμπάουντ). Για τον Κολοσσό ξεχώρισε ο Γκούντγουιν με 15 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 18-13, 40-38, 55-52, 72-80

ΚΟΛΟΣΣΟΣ: Γκάουντλοκ 11 (1), Γκούντγουιν 15, Κολοβέρος 5, Τέιλορ 9 (1), Χρυσικόπουλος 4, Καράμπελας 1, Πετρόπουλος 8 (1), Καμαριανός 2, Κουρουπάκης, ΜακΚάλαχαν, Γκαλβανίνι 11, Άκιν 6

ΠΕΡΙΣΤΈΡΙ: Νίκολς 17 (2), Καρντένας 15 (3), Βαν Τούμπεργκεν 10, Πέιν 11, Αμερκρόμπι 6 (2), Πετράκης, Ιτούνας 2, Μουράτος 1, Θωμάκος, Κακλαμανάκης 4, Χάρις 14 (2), Παπαγεωργίου.



