ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 2-1: Η «Ένωση» πήρε με ανατροπή το αθηναϊκό ντέρμπι της Women’s Football League

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε, αλλά η ΑΕΚ έκανε την ανατροπή και πήρε με 2-1 το αθηναϊκό ντέρμπι, για την 8η αγωνιστική της Women’s Football League.

Ντέρμπι με τα… όλα του ήταν η αναμέτρηση στο Δημ. Γυμναστήριο Ποδ. Αγ. Αναργύρων, με τις δύο ομάδες να δίνουν μεγάλη μάχη για τη νίκη.

Η ΑΕΚ ήταν τελικά εκείνη που επέστρεψε στα «τρίποντα», μολονότι ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ. Η Πούλιου, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 25ο λεπτό, έβαλε μπροστά το «τριφύλλι», το οποίο διατήρησε το προβάδισμα του μέχρι το τελευταίο κομμάτι αγώνα.

Οι Νταμπλούχες Ελλάδας έκαναν την ανατροπή με δύο πολύ όμορφα τέρματα. Η Χαμαλίδου με σουτ από πολύ δύσκολη θέση έκανε το 1-1 στο 74ο λεπτό, ενώ στο 85’ η Βιολάρη με πολύ όμορφη λόμπα πέρασε την μπάλα πάνω από τη Νάση και την έστειλε στα δίχτυα.