Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 2-1: Η «Ένωση» πήρε με ανατροπή το αθηναϊκό ντέρμπι της Women’s Football League
INTIME SPORTS
Οnsports team 15 Νοεμβρίου 2025, 16:00
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 2-1: Η «Ένωση» πήρε με ανατροπή το αθηναϊκό ντέρμπι της Women’s Football League

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε, αλλά η ΑΕΚ έκανε την ανατροπή και πήρε με 2-1 το αθηναϊκό ντέρμπι, για την 8η αγωνιστική της Women’s Football League.

Ντέρμπι με τα… όλα του ήταν η αναμέτρηση στο Δημ. Γυμναστήριο Ποδ. Αγ. Αναργύρων, με τις δύο ομάδες να δίνουν μεγάλη μάχη για τη νίκη.

Η ΑΕΚ ήταν τελικά εκείνη που επέστρεψε στα «τρίποντα», μολονότι ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ. Η Πούλιου, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 25ο λεπτό, έβαλε μπροστά το «τριφύλλι», το οποίο διατήρησε το προβάδισμα του μέχρι το τελευταίο κομμάτι αγώνα.

Οι Νταμπλούχες Ελλάδας έκαναν την ανατροπή με δύο πολύ όμορφα τέρματα. Η Χαμαλίδου με σουτ από πολύ δύσκολη θέση έκανε το 1-1 στο 74ο λεπτό, ενώ στο 85’ η Βιολάρη με πολύ όμορφη λόμπα πέρασε την μπάλα πάνω από τη Νάση και την έστειλε στα δίχτυα.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Εθνική Ελλάδας: Κλήθηκε στην αποστολή ο Μάριος Βήχος
11 λεπτά πριν Εθνική Ελλάδας: Κλήθηκε στην αποστολή ο Μάριος Βήχος
ΣΠΟΡ
Μάριον Τζόουνς: Βίντεο δείχνει τη δυσκολία της να περπατήσει εξαιτίας σπάνιας ασθένειας
28 λεπτά πριν Μάριον Τζόουνς: Βίντεο δείχνει τη δυσκολία της να περπατήσει εξαιτίας σπάνιας ασθένειας
EUROLEAGUE
Euroleague: Η καρφωματάρα του Φαρίντ στον Ταβάρες, κορυφαία φάση της αγωνιστικής
1 ώρα πριν Euroleague: Η καρφωματάρα του Φαρίντ στον Ταβάρες, κορυφαία φάση της αγωνιστικής
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 2-1: Η «Ένωση» πήρε με ανατροπή το αθηναϊκό ντέρμπι της Women’s Football League
1 ώρα πριν ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 2-1: Η «Ένωση» πήρε με ανατροπή το αθηναϊκό ντέρμπι της Women’s Football League
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved