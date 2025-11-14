Ομάδες

Πορτογαλία: Το γήπεδο της Εστορίλ μετατράπηκε σε πισίνα
Onsports Team 14 Νοεμβρίου 2025, 22:21
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πορτογαλία: Το γήπεδο της Εστορίλ μετατράπηκε σε πισίνα

Καταιγίδα στην Πορτογαλία δημιούργησε τεράστια προβλήματα στο γήπεδο της ομάδας της Α’ κατηγορίας, το οποίο πλημμύρισε και θύμιζε πισίνα.

Ισχυρά καιρικά φαινόμενα με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, δημιούργησαν σημαντικά προβλήματα στην Πορτογαλία. Μάλιστα, στην περιοχή του Εστορίλ που είναι ουσιαστικά παραθαλάσσιο προάστιο της Λισαβόνας, το γήπεδο της τοπικής ομάδας μετατράπηκε σε πισίνα.

Ο σύλλογος αγωνίζεται στην Α’ κατηγορία και μάλιστα πριν μερικά χρόνια είχε κερδίσει την έξοδό της στην Ευρώπη. Όμως το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στο «Estadio Antonio Coimbra da Mota», θα χρειαστεί χρόνος για να ξεπεραστεί.

Η μία πλευρά του γηπέδου, από τους πάγκους και φυσικά ο μισός αγωνιστικός χώρος, έχει καλυφθεί από νερό. Τα νερά δεν είχαν τρόπο να φύγουν και έτσι η καταστροφή είναι μεγάλη.

Δείτε το γήπεδο της Εστορίλ:



