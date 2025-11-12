Χαμός στη Βραζιλία με Όσκαρ - Λιποθύμησε κατά τη διάρκεια εργομετρικών - Σκέψεις για πρόωρο τέλος

Οnsports Τeam

Αγωνία επικρατεί στην Βραζιλία για την κατάσταση της υγείας του Όσκαρ, καθώς πλέον είναι ορατό το ενδεχόμενο διακοπής της καριέρας του λόγω προβλήματος στην καρδιά.

Ο 34χρονος μεσοεπιθετικός αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στην καρδιά, το οποίο, σύμφωνα με τις ιατρικές γνωματεύσεις, ενδέχεται να μην του επιτρέπει να συνεχίσει την αγωνιστική του δράση σε υψηλό επίπεδο.

Όπως μεταδίδουν τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ, το πρωί της Τρίτης ο πρώην άσος της Τσέλσι ένιωσε έντονη αδιαθεσία κατά τη διάρκεια εργομετρικών εξετάσεων με τη Σάο Πάολο. Ενώ βρισκόταν στο ποδήλατο, έχασε τις αισθήσεις του για περίπου δύο λεπτά, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους.

Οι γιατροί αντέδρασαν άμεσα, τον επανέφεραν και στη συνέχεια τον μετέφεραν με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε σειρά εξειδικευμένων εξετάσεων. Τα αποτελέσματα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, επιβεβαίωσαν την ύπαρξη καρδιολογικού προβλήματος που είχε εντοπιστεί ήδη πριν από μερικούς μήνες.

Η εφημερίδα «O Globo» αναφέρει πως το νέο αυτό περιστατικό έχει οδηγήσει τον Όσκαρ σε σοβαρές σκέψεις αποχώρησης από την ενεργό δράση, παρά την επιθυμία του να συνεχίσει να αγωνίζεται.

Ο άλλοτε διεθνής με τη σελεσάο, που στο παρελθόν φόρεσε τη φανέλα της Τσέλσι, της Ιντερνασιονάλ, της Σαγκάη SIPG και πρόσφατα της Σάο Πάολο, παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, με τους γιατρούς να εξετάζουν προσεκτικά κάθε ενδεχόμενο για το μέλλον του.