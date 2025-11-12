Ομάδες

Ανακοίνωσε τον Ραφαέλε Παλαντίνο η Αταλάντα
Onsports Team 12 Νοεμβρίου 2025, 12:19
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανακοίνωσε τον Ραφαέλε Παλαντίνο η Αταλάντα

Μετά τις φήμες, έφτασε και η επιβεβαίωση: Ο Ραφαέλε Παλαντίνο είναι ο νέος προπονητής της Αταλάντα, έπειτα από την απόλυση του Γιούριτς μετά την εντός έδρας ήττα από τη Σασουόλο.

Ο πρώην προπονητής της Φιορεντίνα έφτασε στο Μπέργκαμο με τον βοηθό του Φεντερίκο Πελούζο και γευμάτισε με τη διοίκηση της Αταλάντα. Στη συνέχεια ήταν η ώρα των υπογραφών: Ο Παλαντίνο δεσμεύτηκε με τον σύλλογο του Μπέργκαμο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2027.

«Η Αταλάντα είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ο ρόλος του προπονητή της πρώτης ομάδας έχει ανατεθεί στον Ραφαέλε Παλαντίνο, έναν 41χρονο προπονητή ο οποίος, αφού ξεκίνησε με τις ομάδες Under-15 και Primavera της Μόντσα, έχει καθίσει σε 126 επαγγελματικούς πάγκους, συμπεριλαμβανομένων 73 με τη Μόντσα και 53 με τη Φιορεντίνα, όπου οδήγησε τον σύλλογο στην έκτη θέση με 65 βαθμούς την περασμένη σεζόν στη Serie A, φτάνοντας επίσης στα ημιτελικά του UEFA Conference League 2024/2025. Ο Ραφαέλε Παλαντίνο δεσμεύτηκε με τον σύλλογο των Νερατζούρι με συμβόλαιο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2027», ανέφερε η ανακοίνωση της ομάδας του Μπέργκαμο.



