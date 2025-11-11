Ισπανία: Εκτός εθνικής ο Λαμίν Γιαμάλ - Νέα ένταση ανάμεσα σε Ομοσπονδία και Μπαρτσελόνα

Οnsports Τeam

Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν θα ενισχύσει την εθνική ομάδα της Ισπανίας στα δύο τελευταία παιχνίδια των προκριματικών του Μουντιάλ, καθώς υποβλήθηκε σε ειδική θεραπεία για το πρόβλημα στη βουβωνική χώρα που τον ταλαιπωρεί.

Ο 18χρονος άσος της Μπαρτσελόνα ακολουθεί πρόγραμμα αποθεραπείας και, σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες, θα χρειαστεί ξεκούραση 7 έως 10 ημερών. Ωστόσο, η υπόθεση έχει δημιουργήσει νέα ένταση ανάμεσα στην ισπανική Ομοσπονδία (RFEF) και τους «μπλαουγκράνα».

Σε ανακοίνωσή της, η RFEF υπογράμμισε ότι δεν είχε ενημερωθεί για τη διαδικασία από το ιατρικό επιτελείο της Μπαρτσελόνα:

«Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του ιατρικού επιτελείου της εθνικής ομάδας, το οποίο έμαθε τις λεπτομέρειες μέσω μίας αναφοράς που ελήφθη χθες βράδυ (Δευτέρα 10/11), στις 10:40 μ.μ., και η οποία συνιστούσε ξεκούραση 7-10 ημερών. Υπό το πρίσμα αυτό, και δίνοντας προτεραιότητα στην υγεία του παίκτη, η RFEF αποφάσισε να απελευθερώσει τον ποδοσφαιριστή από την ομάδα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.

Ο Γιαμάλ ταλαιπωρείται από χρόνιο πρόβλημα στη βουβωνική χώρα και έχει ήδη χάσει πέντε αγώνες της Μπαρτσελόνα τη φετινή σεζόν, καθώς και τα δύο προηγούμενα παιχνίδια της Ισπανίας στα προκριματικά, τον περασμένο μήνα.

Η «ρόχα» αντιμετωπίζει το Σάββατο (15/11) τη Γεωργία στην Τιφλίδα και τρεις ημέρες αργότερα (18/11) υποδέχεται στη Σεβίλλη την Τουρκία, σε δύο αναμετρήσεις που θα καθορίσουν την πρωτιά στον 5ο όμιλο και την απ’ ευθείας πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.