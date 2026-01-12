Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Συμφώνησε με Κολοσσό ο Ραντλ
Οnsports Τeam 12 Ιανουαρίου 2026, 12:43
BASKET LEAGUE / ΑΕΚ / Κολοσσός

Συμφώνησε με Κολοσσό ο Ραντλ

Στην ομάδα της Ρόδου θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τσέισον Ραντλ, που στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ. 

Ο Κολοσσός Ρόδου ενισχύει την περιφέρειά του, καθώς συμφώνησε με τον Τσέισον Ραντλ (32 χρόνων, 1.85 μέτρα).

Ο Αμερικανός γκαρντ αναμένεται να επιστρέψει για δεύτερη φορά στην Ελλάδα, μετά τη θητεία του στην ΑΕΚ τη σεζόν 2023-24. Αυτό που απομένει είναι η αποδέσμευση του παίκτη από τους Λόντον Λάιονς.

Ο Ραντλ διαθέτει βαρύ βιογραφικό, έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Φιλαντέλφια Σίξερς, Νιου Γιορκ Νικς, Ρεάλ Μαδρίτης, Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και Ορλάντο Μάτζικ.

Ουσιαστισκά, ο Αμερικανός αποτελεί αντικαταστάτη του Άντριου Γκάουντλοκ, αφού μετά την περιπέτειά του με το θέμα των ναρκωτικών ο Κολοσσός αποφάσισε να διακόψει τη συνεργασία του μαζί του. 

 



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με Πάλμερ – Μπράουν
20 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με Πάλμερ – Μπράουν
SUPER LEAGUE
Άρης – ΑΕΚ: Ο Μάνταλος μπήκε στο Top-50 όλων των εποχών στο ελληνικό πρωτάθλημα
22 λεπτά πριν Άρης – ΑΕΚ: Ο Μάνταλος μπήκε στο Top-50 όλων των εποχών στο ελληνικό πρωτάθλημα
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού ο Κραλ»
31 λεπτά πριν «Στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού ο Κραλ»
BASKET LEAGUE
Stoiximan GBL: MVP της αγωνιστικής ο Πίτερς
36 λεπτά πριν Stoiximan GBL: MVP της αγωνιστικής ο Πίτερς
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved