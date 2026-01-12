Συμφώνησε με Κολοσσό ο Ραντλ

Οnsports Τeam

Στην ομάδα της Ρόδου θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τσέισον Ραντλ, που στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ.

Ο Κολοσσός Ρόδου ενισχύει την περιφέρειά του, καθώς συμφώνησε με τον Τσέισον Ραντλ (32 χρόνων, 1.85 μέτρα).

Ο Αμερικανός γκαρντ αναμένεται να επιστρέψει για δεύτερη φορά στην Ελλάδα, μετά τη θητεία του στην ΑΕΚ τη σεζόν 2023-24. Αυτό που απομένει είναι η αποδέσμευση του παίκτη από τους Λόντον Λάιονς.

Ο Ραντλ διαθέτει βαρύ βιογραφικό, έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Φιλαντέλφια Σίξερς, Νιου Γιορκ Νικς, Ρεάλ Μαδρίτης, Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και Ορλάντο Μάτζικ.

Ουσιαστισκά, ο Αμερικανός αποτελεί αντικαταστάτη του Άντριου Γκάουντλοκ, αφού μετά την περιπέτειά του με το θέμα των ναρκωτικών ο Κολοσσός αποφάσισε να διακόψει τη συνεργασία του μαζί του.