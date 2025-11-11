Τουρκία: Νέες διαστάσεις στο σκάνδαλο στοιχηματισμού - Συλλήψεις προέδρων ομάδων και διαιτητών

Οnsports Τeam

Το τουρκικό ποδόσφαιρο βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο σφοδρών αναταράξεων, ύστερα από την αποκάλυψη ενός νέου μεγάλου σκανδάλου παράνομου στοιχηματισμού που οδήγησε σε μαζικές συλλήψεις και προφυλακίσεις.

Μετά από εκτεταμένη έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Αστυνομίας Κωνσταντινούπολης, σε συνεργασία με την Εισαγγελία, πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε 13 πόλεις της χώρας, μεταξύ αυτών η Κωνσταντινούπολη, η Σμύρνη, η Τραπεζούντα, η Ντιγιαρμπακίρ, η Μανίσα και η Αττάλεια. Συνολικά 21 άτομα τέθηκαν υπό κράτηση, ανάμεσά τους διαιτητές και παράγοντες ομάδων.

Το Δικαστήριο Κωνσταντινούπολης αποφάσισε την προφυλάκιση οκτώ κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της Εγιούπσπορ, Μουράτ Οζκάγια, ενώ άλλοι έντεκα αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται γνωστά ονόματα της τουρκικής διαιτησίας, όπως οι Αχμέτ Κιβάντς Καντέρ, Αρίφ Τασκίν, Μπαράν Καραμάν και Μπατουχάν Τοπτσού, καθώς και ο πρώην πρόεδρος της Κασίμπασα, Φατίχ Σαράτς, ο οποίος τελικά αφέθηκε ελεύθερος.

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης ο Ουμούτ Εκέν, καταζητούμενος για διασπορά παραπλανητικών πληροφοριών μέσω κοινωνικών δικτύων, ενώ έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τον επιχειρηματία Τουργκάι Τσινέρ, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις στοιχηματισμού, αλλά βρίσκεται στο εξωτερικό.

Η υπόθεση ήρθε στο φως ύστερα από δηλώσεις του προέδρου της Τουρκικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (TFF), Ιμπραχίμ Χατζιοσμάνογλου, ο οποίος αποκάλυψε ότι 371 διαιτητές διατηρούσαν λογαριασμούς στοιχηματισμού, με 152 εξ αυτών να συμμετέχουν ενεργά. Η Εισαγγελία κάνει λόγο για «κατάχρηση καθήκοντος» και «αλλοίωση αποτελεσμάτων αγώνων», βάσει του νόμου 6222 περί πρόληψης βίας και αταξίας στον αθλητισμό.

Η TFF έχει ήδη αναστείλει καθήκοντα σε 149 διαιτητές για χρονικά διαστήματα από 8 έως 12 μήνες, ενώ κάλεσε σε απολογία 1.024 ποδοσφαιριστές, ανάμεσά τους 27 της Super Lig, μεταξύ των οποίων και ο διεθνής αμυντικός της Γαλατασαράι, Ερέν Ελμαλί. Παράλληλα, τα πρωταθλήματα της τρίτης και τέταρτης κατηγορίας ανεστάλησαν για δύο εβδομάδες.

Το σκάνδαλο αυτό ξυπνά μνήμες από το 2011, όταν το τουρκικό ποδόσφαιρο είχε συγκλονιστεί από την υπόθεση των «στημένων» αγώνων, με εμπλοκή ακόμη και της Φενέρμπαχτσε, που είχε οδηγήσει τότε σε μαζικές ποινές και αποκλεισμούς από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.