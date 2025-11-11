Ομάδες

Πένθος στο NBA: Πέθανε ο σπουδαίος Μάικλ Ρέι Ρίτσαρντσον
Οnsports team 11 Νοεμβρίου 2025, 19:30
NBA

Πένθος στο NBA και γενικότερο στο αμερικάνικο μπάσκετ, καθώς πέθανε ο σπουδαίος Μάικλ Ρέι Ρίτσαρντσον, ο οποίος έκανε μεγάλη καριέρα στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, αλλά και στην Ευρώπη.

Ο άλλοτε «σταρ» των Νικς και των Νετς άφησε την τελευταίο του πνοή σε ηλικία 70 ετών, έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο.

Ο Ρίτσαρντσον θεωρείται ως ο κορυφαίος παίκτης που δεν έχει μπει στο Naismith Memorial Hall of Fame, αλλά έμεινε στην ιστορία και γιατί ήταν ο πρώτος αθλητής που αποκλείστηκε από το NBA, λόγω χρήσης ναρκωτικών. Τον δια βίου αποκλεισμό του είχε ανακοινώσει ο (τότε) κομισάριος, Ντέιβιντ Στερν τον Φεβρουάριο του 1986, με την απόφαση να ανακαλείται το 1988.

Ο Ρέι Ρίτσαρντσον αποφάσισε τότε να μην επιστρέψει στο NBA, αλλά να παίξει στην Ευρώπη, όπου φόρεσε τις φανέλες των Βίρτους Μπολόνια, Σπλιτ, Λιβόρνο, Αντίμπ, Σολέ και Φορλί, ενώ αποσύρθηκε από τα παρκέ το 2002 κι ακολούθησε την προπονητική.

Στο NBA έπαιξε από το 1978 έως το 1986, μετρώντας 14.8 πόντους, 5.5 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 2.6 κλεψίματα σε 556 αγώνες, αγωνιζόμενος με τους Νικς, Νετς και Ουόριορς. Ο «Sugar» ήταν τέσσερις φορές All-Star, δύο φορές μέλος της καλύτερης αμυντικής πεντάδας, τρεις φορές πρώτος στα κλεψίματα και μία φορά πρώτος στις ασίστ.

Michael Ray Richardson Story (AMAZING BASKETBALL NBA DOCUMENTARY)



