Μπαρτσελόνα: Επιστροφή στο Καμπ Νου μετά από 2 χρόνια

Ύστερα από περισσότερο από δύο χρόνια απουσίας, οι «μπλαουγκράνα» επέστρεψαν την Παρασκευή (07/11) στο ιστορικό τους σπίτι, το Καμπ Νου, το οποίο άνοιξε ξανά τις πύλες του έπειτα από εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης.

Η τελευταία φορά που η Μπαρτσελόνα είχε αγωνιστεί στην έδρα της ήταν στις 28 Μαΐου 2023, όταν επικράτησε με 3-0 της Μαγιόρκα σε αναμέτρηση για τη LaLiga. Έκτοτε, η ομάδα αναγκάστηκε να αποχαιρετήσει προσωρινά το γήπεδο, ώστε να προχωρήσουν τα έργα μεταμόρφωσης του εμβληματικού σταδίου.

Την Παρασκευή (07/11), οι φίλοι της ομάδας είχαν την ευκαιρία να επιστρέψουν στο ανανεωμένο Καμπ Νου, παρακολουθώντας από κοντά μια ανοιχτή προπόνηση της ομάδας του Χάνσι Φλικ. Η προπόνηση ήταν προγραμματισμένη για τις 12:00 ώρα Ελλάδας, όμως, σύμφωνα με τη Mundo Deportivo, ήδη από τις 10:30 το πρωί πλήθος κόσμου είχε αρχίσει να συγκεντρώνεται γύρω από το γήπεδο, ανυπομονώντας να ξαναδεί την ομάδα στο φυσικό της σπίτι.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του συλλόγου, 21.795 φίλαθλοι βρέθηκαν στις εξέδρες, με όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια να έχουν εξαντληθεί. Η ατμόσφαιρα ήταν ενθουσιώδης και συγκινητική, καθώς οι φίλαθλοι χειροκρότησαν θερμά τους ποδοσφαιριστές κατά την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο.

Η ομάδα που πάτησε ξανά το χορτάρι του Καμπ Νου ήταν διαφορετική από εκείνη που είχε παίξει τελευταία φορά στο γήπεδο πριν την ανακαίνιση. Νέα πρόσωπα όπως οι Χοάν Γκαρσία, Κασάδο, Τεκ, Γκεράρντ Μαρτίν, Φερμίν και Ντάνι Όλμο, όλοι προερχόμενοι από την ακαδημία ή νέες μεταγραφές, συμμετείχαν για πρώτη φορά σε προπόνηση στο εμβληματικό στάδιο. Για τον Χάνσι Φλικ, τον Γερμανό τεχνικό που ανέλαβε πρόσφατα, η εμπειρία ήταν εξίσου πρωτόγνωρη. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Σέζνι και Ράσφορντ είχαν ήδη αγωνιστεί στο Καμπ Νου στο παρελθόν, αλλά ως αντίπαλοι.

POV: First training at Spotify Camp Nou ? pic.twitter.com/UdCfG9UUpU — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 7, 2025

Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Χοάν Λαπόρτα, εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος μετά το επιτυχές τεστ: «Σήμερα ήταν μια σημαντική δοκιμασία και την περάσαμε», δήλωσε. «Θέλουμε ο πρώτος αγώνας να φιλοξενήσει 45.000 θεατές. Η αξιολόγηση προχωρά καλά·απομένει μόνο η άδεια για την πλαϊνή κερκίδα, ενώ το βόρειο άκρο θα χρειαστεί λίγο περισσότερο χρόνο. Εργαζόμαστε ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε τον επόμενο αγώνα μας εδώ».