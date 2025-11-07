Βόλος: «Δε δεχόμαστε τη συγγνώμη του Σούντγκρεν»

Με νέα δήλωση ο πρόεδρος της ΠΑΕ Βόλος, ο Γιώργος Σπυριδόπουλος, σημειώνει ότι δεν δέχεται τη συγγνώμη του Ντάνιελ Σούντγκρεν και πως θα περιμένει την ελληνική δικαιοσύνη να διαλευκάνει την υπόθεση.

Αναλυτικά:

«Επειτα από το θόρυβο που δημιουργήθηκε τις τελευταίες ημέρες, λάβαμε μέσω email μία δημόσια συγγνώμη από τον πρώην ποδοσφαιριστή μας, Ντάνιελ Σούντγκρεν.

Ως πρόεδρος της ΠΑΕ Βόλος, δηλώνω ότι δεν δεχόμαστε τη συγγνώμη του. Αντίθετα θα συνεργαστούμε με την Ελληνική Δικαιοσύνη, με την ελπίδα ότι θα διαλευκανθεί πλήρως το όλο θέμα, ώστε να μάθουμε και εμείς αλλά και όλη η φίλαθλη Ελλάδα για ποιο σκοπό και από που ορμώμενος, επιχείρησε να συκοφαντήσει την ομάδα του Βόλου.

Κλείνοντας θα ήθελα προσωπικά να στείλω ένα μήνυμα στον Σούντγκρεν: Εμείς είμαστε Ελληνες και περήφανοι, Δεν είμαστε… Σουηδοί».