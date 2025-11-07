Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Βόλος: «Δε δεχόμαστε τη συγγνώμη του Σούντγκρεν»
Οnsports Τeam 07 Νοεμβρίου 2025, 11:23
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βόλος: «Δε δεχόμαστε τη συγγνώμη του Σούντγκρεν»

Η ΠΑΕ Βόλος με ανακοίνωσή της ξεκαθάρισε πως δε δέχεται τη συγγνώμη του Ντάνιλε Σούντγκρεν και τόνισε πως θα κάνει τα πάντα σε συνεργασία με τη δικαιοσύνη για να πέσει φως στην υπόθεση. 

Με νέα δήλωση ο πρόεδρος της ΠΑΕ Βόλος, ο Γιώργος Σπυριδόπουλος, σημειώνει ότι δεν δέχεται τη συγγνώμη του Ντάνιελ Σούντγκρεν και πως θα περιμένει την ελληνική δικαιοσύνη να διαλευκάνει την υπόθεση.

Αναλυτικά:

«Επειτα από το θόρυβο που δημιουργήθηκε τις τελευταίες ημέρες, λάβαμε μέσω email μία δημόσια συγγνώμη από τον πρώην ποδοσφαιριστή μας, Ντάνιελ Σούντγκρεν.  

Ως πρόεδρος της ΠΑΕ Βόλος, δηλώνω ότι δεν δεχόμαστε τη συγγνώμη του. Αντίθετα θα συνεργαστούμε με την Ελληνική Δικαιοσύνη, με την ελπίδα ότι θα διαλευκανθεί πλήρως το όλο θέμα, ώστε να μάθουμε και εμείς αλλά και όλη η φίλαθλη Ελλάδα για ποιο σκοπό και από που ορμώμενος, επιχείρησε να συκοφαντήσει την ομάδα του Βόλου.

Κλείνοντας θα ήθελα προσωπικά να στείλω ένα μήνυμα στον Σούντγκρεν: Εμείς είμαστε Ελληνες και περήφανοι, Δεν είμαστε… Σουηδοί».

 

 


Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Stoiximan GBL: Οι διαιτητές της 6ης αγωνιστικής
9 λεπτά πριν Stoiximan GBL: Οι διαιτητές της 6ης αγωνιστικής
STORIES
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/11) - Με ημιτελικό Τζόκοβιτς στην Αθήνα & Ολυμπιακός-Παρτιζάν
15 λεπτά πριν Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/11) - Με ημιτελικό Τζόκοβιτς στην Αθήνα & Ολυμπιακός-Παρτιζάν
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Βόλος: «Δε δεχόμαστε τη συγγνώμη του Σούντγκρεν»
32 λεπτά πριν Βόλος: «Δε δεχόμαστε τη συγγνώμη του Σούντγκρεν»
SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Ολυμπιακός: «Έδεσε» Κοστίνια με νέο συμβόλαιο
35 λεπτά πριν Μεταγραφές, Ολυμπιακός: «Έδεσε» Κοστίνια με νέο συμβόλαιο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Άγιος Έρωτας: Το κοινό στο Χ καταδίκασε τη Σκαφιδά, εκείνη τους απάντησε ευθέως αν είναι δολοφόνος