Stoiximan GBL: Οι διαιτητές της 6ης αγωνιστικής
Οnsports Τeam 07 Νοεμβρίου 2025, 11:46
Stoiximan GBL: Οι διαιτητές της 6ης αγωνιστικής

Η ΚΕΔ/ΕΟΚ ανακοίνωσε τους διαιτητές της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL με τους Καρπάνο, Τεφτίκη και Λότσιο να "σφυρίζουν" στην αναμέτρηση του Περιστερίου με τον Παναθηναϊκό. 

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Greek Basketball League.

Αναλυτικά:

Σάββατο 8/11

Αλεξάνδρειο 16.00 Άρης Betsson-Μύκονος Betsson Τσαρούχα-Χριστινάκης-Κάρδαρης (Παραλυκίδης)

Α. Παπανδρέου 16.00 Περιστέρι Betsson-Παναθηναϊκός AKTOR Καρπάνος-Τεφτίκης-Λιότσιος (Μωϋσιάδης)
 
 

Κυριακή 9/11

Sunel Arena 13.00 ΑΕΚ-ΠΑΟΚ Παπαπέτρου-Αγραφιώτης Ι.-Κατραχούρας (Νιγιάννης)

ΣΕΦ 13.00 Ολυμπιακός-Καρδίτσα Ιαπωνική Τζιοπάνος-Μαλαμάς-Αγγελής (Κυρτάτας)

Καλλιθέας 16.00 Κολοσσός Η Hotels Collection-Προμηθέας Π. Βίκος Cola Τηγάνης-Μπακάλης-Χατζημπαλίδης (Κουλούρης)

 

 



