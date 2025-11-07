Stoiximan GBL: Οι διαιτητές της 6ης αγωνιστικής

Αναλυτικά:
Σάββατο 8/11
Αλεξάνδρειο 16.00 Άρης Betsson-Μύκονος Betsson Τσαρούχα-Χριστινάκης-Κάρδαρης (Παραλυκίδης)
Α. Παπανδρέου 16.00 Περιστέρι Betsson-Παναθηναϊκός AKTOR Καρπάνος-Τεφτίκης-Λιότσιος (Μωϋσιάδης)
Μ. Λιούγκας 18.15 Πανιώνιος Cosmorama Travel-Μαρούσι Πουρσανίδης-Μαγκλογιάννης-Μαρτινάκος (Ντίνος)
Κυριακή 9/11
Sunel Arena 13.00 ΑΕΚ-ΠΑΟΚ Παπαπέτρου-Αγραφιώτης Ι.-Κατραχούρας (Νιγιάννης)
ΣΕΦ 13.00 Ολυμπιακός-Καρδίτσα Ιαπωνική Τζιοπάνος-Μαλαμάς-Αγγελής (Κυρτάτας)
Καλλιθέας 16.00 Κολοσσός Η Hotels Collection-Προμηθέας Π. Βίκος Cola Τηγάνης-Μπακάλης-Χατζημπαλίδης (Κουλούρης)