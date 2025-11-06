Το «Σαν Σίρο» αγοράστηκε από Μίλαν και Ίντερ έναντι σχεδόν 200 εκατ. ευρώ

Onsports Team

Η σπουδαία συμφωνία για το ιταλικό ποδόσφαιρο και το Μιλάνο είναι γεγονός, με τον δήμο να πουλά το γήπεδο και τον περιβάλλοντα χώρο στα μεγάλα κλαμπ του Καμπιονάτο.

Η ιστορική έχθρα της Μίλαν με την Ίντερ, τις αναγκάζουν ακόμη και να χρησιμοποιούν διαφορετικό όνομα στο ίδιο γήπεδο. «Σαν Σίρο» όταν αγωνίζονται οι «ροσονέρι» (η ονομασία της περιοχής) και «Τζουζέπε Μεάτσα» όταν παίζουν οι «νερατζούρι» (μεγάλης δόξας κυρίως της Ίντερ).

Παρ’ όλα αυτά, η συνύπαρξή τους στο ιστορικό γήπεδο δε συνεχίζεται απλά, αλλά περνά σε μια νέα εποχή. Καθώς έγιναν συνιδιοκτήτριες της έδρας που τους φιλοξενεί εδώ και δεκαετίες. Αποκτώντας το γήπεδο και τον περιβάλλοντα χώρο από τον δήμο του Μιλάνο.

Η συμφωνία υπογράφηκε στο γραφείο του συμβολαιογράφου, Φιλίπο Τζαμπάν. Μένει η διευθέτηση κάποιων τυπικών λεπτομερειών, όμως το deal έχει κλείσει. «Τα καλά πράγματα χρειάζονται πάντα χρόνο», δήλωσε ο πρόεδρος της Μίλαν, Πάολο Σκαρόνι.

Μίλαν και Ίντερ θα καταβάλουν από κοινού 197.080.000 ευρώ. Ποσό που θα δοθεί στο δήμο με τον εξής τρόπο:

91,96 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν άμεσα.Μια δεύτερη δόση θα υπολογιστεί με βάση την ακαθάριστη επιφάνεια του νέου σταδίου και πρέπει να καταβληθεί εντός 30 ημερών από την εκπλήρωση ορισμένων πολεοδομικών απαιτήσεων.Το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί εντός 10 ημερών από την ολοκλήρωση της μερικής κατεδάφισης του γηπέδου, για την κατασκευή υπερσύγχρονου γηπέδου στη θέση του.Ένα πιθανό υπόλοιπο έως 22 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών.