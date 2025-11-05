Χαλκίδα: Αυτοί είναι οι δράστες της αιματηρής συμπλοκής - Οι αναρτήσεις από το γήπεδο

Onsports Team

Νεαροί ηλικίας 19-30 ετών που εμπλέκονται στην υπόθεση είναι υπό το μικροσκόπιο των Αρχών

Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Χαλκίδα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 20χρονος, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία. Η σύρραξη ξέσπασε ανάμεσα σε νεαρούς ηλικίας από 19 έως 30 ετών, με αφορμή που ερευνάται από τις Αρχές.

Οι αστυνομικές Αρχές της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ευβοίας έχουν ταυτοποιήσει τους εμπλεκόμενους, οι οποίοι είναι κάτοικοι Χαλκίδας και περιοχών της Αυλίδας. Μεταξύ αυτών βρίσκονται άτομα ηλικίας 19, 20, 21 και 30 ετών, ενώ ο 20χρονος που έχασε τη ζωή του φαίνεται πως συμμετείχε στη συμπλοκή πριν δεχτεί θανατηφόρο πλήγμα.

Ο άτυχος νέος ήταν γνωστός στους κύκλους των φιλάθλων της πόλης, από μικρός παρακολουθούσε αγώνες της αγαπημένης του ομάδας και ανέβαζε φωτογραφίες από το γήπεδο, όπου βρισκόταν συχνά.

Ο άτυχος Μάριος που έχασε τη ζωή του μετά την αιματηρή συμπλοκή

Ο ίδιος, όπως και η παρέα του, αγαπούσαν ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο και την ομάδα τους. Πήγαιναν συχνά στο γήπεδο, συμμετείχαν ενεργά στην κερκίδα και μοιράζονταν στιγμές ενθουσιασμού στα κοινωνικά δίκτυα, δείχνοντας τη στενή τους σχέση με τον κόσμο των οπαδών.

Στο σημείο που ο 20χρονος άφησε την τελευταία του πνοή, οι φίλοι του αφήνουν λουλούδια.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε επτά συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και του νεαρού που είχε εμπλοκή στη δολοφονία Λυγγερίδη. Η σύλληψή του έγινε μετά από έλεγχο στην πλατεία Ελευθερίας στη Χαλκίδα. Οι αστυνομικοί παρατήρησαν ότι επρόκειτο για τραυματισμένο άτομο και τον συνέλαβαν, ωστόσο ο ίδιος τήρησε αρνητική στάση και δεν παραδέχθηκε την εμπλοκή του στο θανάσιμο επεισόδιο.

Η συμπλοκή των νεαρών συνέβη το βράδυ της Δευτέρας, όταν οκτώ άτομα, τέσσερα από κάθε «πλευρά», που επέβαιναν σε δύο αυτοκίνητα, έδωσαν «ραντεβού» στην περιοχή της Χαλκίδας. Πηγές από την αστυνομία χαρακτηρίζουν το περιστατικό ως «ξεκάθαρο ραντεβού θανάτου».

Για το περιστατικό έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας άνδρας που έχει εμπλοκή και στη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, κατά τα οπαδικά επεισόδια έξω από το γήπεδο του Ρέντη, τον Δεκέμβριο του 2023.

Στις 09:00 οι τέσσερις κατηγορούμενοι από τη μία παρέα πέρασαν το κατώφλι του Εισαγγελέα με σκοπό να απολογηθούν ωστόσο πήραν προθεσμία για την Παρασκευή.

Λίγες ώρες αργότερα, στις 13:00 στον Εισαγγελέα πήγαν και οι υπόλοιποι τρεις συλληφθέντες οι οποίοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή.

Μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί τα 2 αυτοκίνητα που χρησιμοποίησαν αλλά και ένα στυλιάρι που οι δράστες το πέταξαν μετά το φονικό οπαδικό επεισόδιο.

Πηγή: Newsbomb.gr