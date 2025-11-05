Προπονητής Μάλμε: «Εντυπωσιακό να αντιμετωπίζεις τον Μπενίτεθ – Ο ΠΑΟ έχει επιθετικές απειλές»

Onsports Team

Η Μάλμε ψάχνει την πρώτη της νίκη στο Europa League απέναντι στον Παναθηναϊκό, με τον προπονητή της να μην κρύβει το θαυμασμό του για το «τριφύλλι». Ο Άνες Μράβατς στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου μίλησε για τις επιθετικές λύσεις των «πράσινων», αλλά και για τον Ράφα Μπενίτεθ.

Οι δηλώσεις του τεχνικού των Σουηδών:

Για τον Παναθηναϊκό: «Υπάρχουν πάρα πολλοί ικανότατοι ποδοσφαιριστές. Όπως και η Ντινάμο Ζάγκρεμπ, έτσι κι αυτοί έχουν αρκετούς διεθνείς παίκτες σε διάφορες θέσεις. Κυρίως, έχουν μια επίθεση πραγματικά επικίνδυνη. Διαθέτουν τον Κάρολ Σβιντέρσκι, διεθνή με την Πολωνία, τον Πέδρο Τσιριβέγια στη μεσαία γραμμή, που έχει αγωνιστεί στη Λίβερπουλ και τον Βραζιλιάνο Τετε στα άκρα. Οπότε έχουν πολλές επιθετικές απειλές. Παρ’ όλα αυτά, τα πήγαμε πολύ καλά απέναντι στη Ντινάμο και αντιμετωπίσαμε σωστά την επιθετική της λειτουργία και ελπίζουμε να το καταφέρουμε ξανά και απέναντι στον Παναθηναϊκό».

Για τον αγώνα: «Θα υπάρξουν διαστήματα όπου θα αναγκαστούμε να αμυνθούμε χαμηλά και τότε πρέπει να το κάνουμε εξίσου καλά όπως απέναντι στη Ντινάμο. Όμως, θέλουμε να είμαστε καλύτεροι με την μπάλα σε σχέση με εκείνο το ματς και να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε περισσότερο τον ρυθμό. Θέλουμε να είμαστε λίγο πιο θαρραλέοι στο επιθετικό μας παιχνίδι».

Για τον Ράφα Μπενίτεθ: «Είναι ένας εξαιρετικά καταξιωμένος προπονητής που έρχεται ως αντίπαλος, έχοντας κατακτήσει το Champions League με τη Λίβερπουλ και έχοντας προπονήσει ομάδες όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Βαλένθια, η Τσέλσι και η Έβερτον.

Είναι πραγματικά εντυπωσιακό να έχεις την ευκαιρία να αντιμετωπίσεις έναν τόσο πετυχημένο προπονητή. Έχω απόλυτο σεβασμό για όλα όσα έχει πετύχει στην καριέρα του. Παρ’ όλα αυτά, για εμάς είναι απλώς μια ακόμη προετοιμασία για έναν αγώνα όπως όλοι οι άλλοι».