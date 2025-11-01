Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Σκάνδαλο με Ντεπάι: Άφησε έγκυο Βραζιλιάνα influencer και εξαφανίστηκε
Onsports Team 01 Νοεμβρίου 2025, 21:31
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σκάνδαλο με Ντεπάι: Άφησε έγκυο Βραζιλιάνα influencer και εξαφανίστηκε

Ο Ολλανδός επιθετικός ενημερώθηκε από τη Λάρι Σιμόες για την εγκυμοσύνη και στη συνέχεια εξαφανίστηκε όπως αναφέρουν στη Βραζιλία.

Ο Μέμφις Ντεπάι αγωνίζεται στη Βραζιλία με την Κορίνθιας. Ο διεθνής Ολλανδός επιθετικός διατηρούσε σχέση με την influencer, Λάρι Σιμόες. Η κοπέλα έμεινε έγκυος και μόλις ενημέρωσε τον ποδοσφαιριστή, αυτός… εξαφανίστηκε.

Η υπόθεση έχει πάρει τη μορφή σκανδάλου στη Βραζιλία, με τα ΜΜΕ να ασχολούνται έντονα με το θέμα. Η σχέση των δύο άρχισε τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν και γνωρίστηκαν στα γενέθλια φιλικού προσώπου.

Η ίδια η Σιμόες έκανε δηλώσεις και είπε πως μόλις είπε στον Ντεπάι για την εγκυμοσύνη, άρχισε να απομακρύνεται εντελώς:

«Είναι αλήθεια, αγνοεί τα πάντα. Μέχρι τώρα δεν έχει εμφανιστεί ούτε ένας δικηγόρος για να απαντήσει σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες».

 



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Super League Βαθμολογία: Στο -10 ο Παναθηναϊκός, ανέβηκε πρώτος ο Ολυμπιακός
37 λεπτά πριν Super League Βαθμολογία: Στο -10 ο Παναθηναϊκός, ανέβηκε πρώτος ο Ολυμπιακός
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός - Άρης 2-1: Στην κορυφή με τη... ψυχή στο στόμα
59 λεπτά πριν Ολυμπιακός - Άρης 2-1: Στην κορυφή με τη... ψυχή στο στόμα
SUPER LEAGUE
Ατρόμητος – Κηφισιά 1-2: Καλύτερη και νικήτρια στο Περιστέρι
1 ώρα πριν Ατρόμητος – Κηφισιά 1-2: Καλύτερη και νικήτρια στο Περιστέρι
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Σκάνδαλο με Ντεπάι: Άφησε έγκυο Βραζιλιάνα influencer και εξαφανίστηκε
1 ώρα πριν Σκάνδαλο με Ντεπάι: Άφησε έγκυο Βραζιλιάνα influencer και εξαφανίστηκε
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved